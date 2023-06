Stray, il micio va a farsi un giro su Xbox tra pochissimo

Da esclusiva PlayStation qual'era, ora il gattino di Stray si prepara a fare un giro anche su Xbox Series X|S e lo farà tra pochissimo.

Al momento non sarà su Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), ma vista la popolarità del titolo non è detto che in futuro possa essere inserito anche nell'abbonamento di Microsoft.

In ogni caso non farà compagnia a Call of Duty perché, nonostante l'acquisizione, Bobby Kotick ha già detto che non intende portare il franchise nel catalogo del servizio in abbonamento.

Nel periodo in cui il micino di Stray è vissuto su PlayStation 5 e PC ha fatto anche beneficienza per i veri gatti, e ora può farlo anche su Xbox.

Dopo una lunga attesa, infatti, l'avventura cyberpunk felina sarà disponibile su Xbox Series X|S e Xbox One.

Come riporta VG247, Stray sarà disponibile a partire dal 10 agosto su console Xbox.

L'annuncio arriva anche con un trailer che incarna perfettamente l'entità del protagonista:

Con un trailer così ora anche i gattari della community Xbox saranno soddisfatti, nonché avranno tra le mani il videogioco perfetto per loro.

Nella nostra recensione di Stray, infatti, vi abbiamo raccontato che il titolo è «particolare, accattivante e a cui vi consigliamo di dare una possibilità anche al di là della tenerezza suscitata da quel dolce scricciolo impertinente di protagonista.»

L'annuncio è arrivato all'interno dell'Annapurna Showcase 2023, evento in cui il publisher ha svelato tutte le novità in arrivo: qui potete recuperare gli annunci e i trailer.

D'altro lato, PlayStation è corsa ai ripari in un certo senso parlando di giochi con animali adorabili, perché su PlayStation Plus è arrivato un titolo che "sfida" apertamente Stray con un protagonista altrettanto adorabile.