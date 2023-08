Fallout, il trailer della serie TV sbuca a sorpresa

La serie TV di Fallout a quanto pare è sempre più vicina, visto che Todd Howard ha svelato alla Gamescom 2023 una breve anteprima esclusiva dello show, ora trapelata online.

L'adattamento televisivo non dovrebbe portare sul piccolo schermo alcuna delle storie dei videogiochi, neppure Fallout 4 (che trovate in versione GOTY su Amazon).

Advertisement

Le riprese sono terminate lo scorso marzo, ma da allora solo fughe di notizie e nessun ulteriore dettaglio.

Bethesda aveva però una sorpresa inaspettata per tutti i fan presenti alla Gamescom 2023, ossia la possibilità di assistere a un teaser esclusivo della serie televisiva.

Ora, come riportato da The Gamer, quel segmento è finito online ed è visionabile (in bassissima qualità) poco sotto.

Howard stesso ha ammesso che si tratta infatti di un'anteprima molto arretrata e ben lontana da quello che sarà il prodotto finale.

Si notano la presenza di tre scene, una con un esercito di soldati della Confraternita d'Acciaio, l'altra con un personaggio intento a proteggersi gli occhi dal sole lasciandosi il Vault alle spalle, e infine una sparatoria in una città ispirata al Selvaggio West.

Dettagli che rendono indubbiamente molto promettente la serie TV di Fallout: speriamo quindi che Amazon decida presto di rilasciare il trailer dello show in veste ufficiale, e quindi ad altra definizione. Vi terremo ovviamente aggiorrnati.

del resto, Fallout 4 è ancora oggi un gioco tremendamente apprezzato, tanto che qualcuno ha deciso di rispolverare il classico rendendolo ancora più fluido da giocare.

Ricordiamo che tra pochi giorni potremo assistere all'ultima fatica di Bethesda: stiamo parlando ovviamente di Starfield, di cui troverete la recensione sulle nostre pagine nei prossimi giorni.

Infine, il bravissimo DigitalDreams ha condiviso alcuni mesi fa un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato realmente sorprendente.