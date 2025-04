Analisti sicuri: Switch 2? Sarà il lancio console più grande di sempre

Il fenomeno Nintendo Switch 2 sta per riscrivere la storia del mercato videoludico. O, almeno, questo è quello che succederà secondo gli esperti di mercato, che si aspettano un vero e proprio lancio con il botto.

Secondo Pelham Smithers, esperto analista della società di ricerca finanziaria Pelham Smithers Associates focalizzata sul mercato giapponese, non ci sono dubbi in merito al fatto che la prossima console ibrida della casa di Kyoto segnerà un prima e un dopo nel gaming. A suggerirlo, infatti, sarebbe l'accoglienza avuta dai pre-ordini in Giappone.

«Considerando che il Giappone rappresenta un terzo della base di installazione globale di Switch, si può ipotizzare un totale di 6,6 milioni di pre-ordini a livello mondiale», ha affermato Smithers ai microfoni di Bloomberg, delineando uno scenario che quindi supererebbe nettamente i record attuali.

Gli analisti di settore avevano inizialmente previsto una produzione compresa tra i 6 e gli 8 milioni di unità entro il lancio di giugno, ma i dati emergenti potrebbero costringere Nintendo a rivedere al rialzo i propri piani produttivi per far fronte alla domanda, che evidentemente sta superando qualsiasi stima conservativa.

Attualmente, il primato per il miglior lancio di una console è condiviso da PlayStation 4 e PlayStation 5, entrambe con circa 4,5 milioni di unità vendute nei primi due mesi di commercializzazione.

Un dato comunque significativo, soprattutto se consideriamo (ma sono certa che ve lo ricordiate) che PS5 ha affrontato persistenti problemi di disponibilità durante i primi due anni sul mercato, dove praticamente era impossibile da trovare e acquistare.

Anche Switch 2, in effetti, potrebbe andare incontro a qualche problema di scorte (in questo momento, ad esempio, notavo che non risulta più disponibile alla prenotazione da giorni su rivenditori come Amazon e GameStop, dove si trovano solo i suoi accessori), come ammesso dallo stesso Shuntaro Furukawa.

Di certo, la casa di Kyoto cercherà di produrre più unità possibili in vista del lancio del 5 giugno: a tal proposito, vi raccomandiamo di tenere d'occhio la nostra guida al pre-order.

Nintendo Switch 2 esordirà anche in bundle con Mario Kart World, ma ha fatto molto parlare di sé anche per i prezzi dei giochi, che potranno arrivare in alcuni casi a 90€, mentre gli upgrade potranno arrivare a 20€ quando includeranno delle espansioni.

La console sarà molto fedele all'idea di gioco dell'originale Switch: se ci sono ancora dei dubbi, affidatevi alle nostre FAQ dove li abbiamo dissipati praticamente tutti.