Nintendo Switch 2 Edition, ecco i prezzi degli upgrade (non vi piaceranno)

Hanno fatto discutere e, dopo la conferma di oggi, faranno discutere ancora moltissimo gli upgrade a pagamento per le versioni Nintendo Switch 2 Edition dei giochi della precedente generazione di Nintendo.

Come riporta IGN US, infatti, ci saranno diverse fasce di prezzo per gli aggiornamento, che arriveranno a costare fino a €20.

Anche sul sito ufficiale italiano di Nintendo sono stati pubblicati i prezzi definitivi, e ci sono molte cose da dire.

I possessori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom possono acquistare il pacchetto di aggiornamento per €9,99, che garantisce l'accesso alle funzionalità esclusive della versione Switch 2 come grafica migliorata, migliori prestazioni e supporto per il nuovo servizio Zelda Notes nell'app Nintendo Switch Online.

Per i dettagli riguardo questi due titoli, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata sulle novità di queste versioni.

Tuttavia, ci sono upgrade che costeranno esattamente il doppio, ovvero €19,99, e riguardano Super Mario Party Jamboree e Kirby e la terra perduta.

Nel caso dei due titoli citati bisogna però specificare che Nintendo inserirà delle vere e proprie espansioni, in questi pacchetti upgrade, oltre a una serie di migliore tecniche ed estetiche.

Nell'avventura di Kirby ci sarà una nuova parte di avventura ambientata nel mondo astrale, mentre l'ultimo Mario Party sarà inserita la Jamboree TV, ovvero una nuova sezione del gioco dedicata all'utilizzo della telecamera di Nintendo Switch 2.



L'aspetto più controverso riguarda l'abbonamento a Nintendo Switch Online, però. Mentre gli upgrade degli ultimi The Legend of Zelda sono inclusi nell'abbonamento, al momento non esiste un'offerta analoga per Kirby e la terra perduta o Super Mario Party Jamboree.

Tuttavia ci saranno altri aggiornamenti gratis: ecco la lista completa.

Questa è una scelta che sicuramente porterà altre controversie, sebbene Nintendo Switch 2 stia già partendo bene in termini di preordini in Europa (agli USA toccherà in queste ore).