Mario Kart World non sarà l'unico gioco Switch 2 a 90 euro

La maggior parte dei fan e della stampa specializzata è rimasta decisamente sorpresa dai prezzi adottati da Nintendo Switch 2: non tanto quelli della console che, se prendiamo in analisi altre handheld, possono essere giustificabili, ma quelli dei giochi in vendita veri e propri.

Nintendo ha infatti deciso di fare un passo in avanti che neanche PlayStation e Xbox avevano osato fare, offrendo i primi giochi fisici a 90 euro: l'unica conferma certa riguardava Mario Kart World, proposto a 89,99 fisico e 79,99 digitale.

Molti fan speravano che questa sarebbe stata l'eccezione alla regola, magari per spingere le vendite del bundle con console e gioco, ma sfortunatamente pare proprio che non sarà così.

VGC segnala infatti che diversi rivenditori statunintensi hanno già aperto le prenotazioni per tanti videogiochi in versione "Nintendo Switch 2 Edition", confermando che molti prezzi saranno allineati proprio a quello dell'ultimo Mario Kart.

Nello specifico, pare che vengano venduti a 80 dollari — che per il mercato europeo sono stati convertiti a 90 euro — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree e Kirby e la Terra Perduta.

La versione Nintendo Switch 2 Edition di Breath of the Wild viene invece proposta a "soli" 70 dollari, suggerendo che il prezzo degli upgrade verrebbe stabilito in base alle effettive feature proposte.

Nintendo vuole evidentemente mantenere un modello di prezzi flessibile in base all'effettiva qualità dei servizi offerti: un po' come aveva già fatto sulle prime Nintendo Switch, anche se sicuramente non aveva mai osato provare a chiedere così tanto.

Purtroppo il listino di prezzi ha finora confermato che ai prezzi in dollari vanno aggiunti 10 euro, per scoprire quanto sarà necessario pagare sul territorio italiano: la dimostrazione che, se le cose non dovessero cambiare rapidamente, il costo di Mario Kart World non sarà solo un caso isolato.

Fortunatamente, potreste anche accontentarvi delle versioni Switch 1 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon) senza bisogno di acquistare gli upgrade: se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, i miglioramenti saranno inclusi nell'abbonamento.