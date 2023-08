Amazon Gaming Week: monitor gaming BenQ 4K con uno sconto del 24%

Durante l'Amazon Gaming Week 2023, non perdete l'occasione d'oro di potenziare il vostro setup gaming con il monitor BenQ Mobiuz Ex3210U. Infatti, questo modello di fascia alta è ora disponibile a soli 748,99€, con uno sconto eccezionale di oltre 250€ sul prezzo più basso recente di 981,99€.

Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione nativa di 4K, il monitor gaming BenQ Mobiuz EX3210U offre un'esperienza di gioco immersiva e fluida. E non è tutto: il monitor è ottimizzato anche per le console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X/S, grazie al supporto VRR e alla larghezza di banda di 48 Gb/s.

Un altro punto di forza è il microfono integrato, dotato di un algoritmo di apprendimento automatico che sopprime i rumori di fondo, garantendo una comunicazione chiara e senza distrazioni. Questa caratteristica avanzata va oltre le funzionalità standard dei monitor, elevando la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello.

Inoltre, se il monitor gaming BenQ Mobiuz Ex3210U non dovesse fare al caso vostro, vi invitiamo a esplorare la ricca selezione di prodotti in offerta attualmente su Amazon, seguendo direttamente il link sottostante.

