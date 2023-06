Alla Summer Game Fest abbiamo visto solo 7 giochi inediti

Nelle scorse ore abbiamo assistito all'apertura del Summer Game Fest 2023 che doveva mostrarci tanti nuovi giochi, ma non è andata esattamente così.

Perché sebbene ci siano stati dei grandi ritorni e degli approfondimenti, come quelli di Mortal Kombat 1, speravamo di vedere più giochi inediti.

Anche se c'è stato modo di vedere nuovamente Final Fantasy VII Rebirth, con un trailer più approfondito che i fan aspettavano da tempo.

E forse non avevamo bisogno del Pokémon con le armi, sebbene ci abbia strappato almeno una risata.

Il bilancio generale della Summer Game Fest 2023 non è estremamente positivo per quanto riguarda le novità, in ogni caso (da The Gamer).

Abbiamo visto più di 30 giochi in generale durante le due ore della trasmissione, ma pochissimi sono quelli mai visti prima, le cosiddette world premiere.

Precisamente abbiamo visto sette videogiochi inediti:

Sonic Superstars

Prince of Persia: The Lost Crown

Yes, Your Grace: Snowfall

John Carpenter's Toxic Commando

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Sand Land

Star Trek Infinite

Per altro non tutti i sette annunci in questione sono della stessa qualità, va detto.

Complessivamente la Summer Game Fest 2023 non è stata una vetrina così pessima, perché gli annunci e i trailer sono stati comunque parecchi: li potete recuperare tutti qui.

Vedremo se i prossimi giorni ci risolleveranno il morale con delle vere e proprie sorprese dai vari eventi che si susseguiranno.

Anche se, bisogna dirlo, rivedere Alan Wake 2 non ci è comunque dispiaciuto, visto che ci ha mostrato i suoi orrori con un nuovo video di gameplay.

Per non perderveli vi consigliamo di seguire la nostra pagina hub dedicata mettendola tra i preferiti: la trovate qui.