Final Fantasy VII Rebirth è tornato alla Summer Game Fest

Di recente Square Enix ha aggiornato i fan con novità su Final Fantasy VII Rebirth, ma alla Summer Game Fest ha mostrato il gioco a sorpresa!

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) promette infatti di espandere la storia originale e molto altro ancora.

I giocatori potranno «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», cosa questa che ha lasciato più dubbi che altro.

Ora, dopo che il direttore creativo Tetsuya Nomura aveva detto che ci si poteva aspettare un secondo reveal del gioco «presto», il momento è giunto. Poco sotto, il trovate il nuovo ed emozionante trailer mostrato alla fine della SGF 23.

Nel video abbiamo visto un po' di gameplay del gioco, con Cloud, Aerith e Red XIII. I protagonisti interrogano su «dove sia stato Cloud in questi ultimi cinque anni». Gran finale con Sephiroth in persona, il quale promette scintille.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato su PlayStation 5 a inizio 2024, su due dischi.

Il gioco sfrutterà la potenza e l'SSD di PS5 per elevare ulteriormente l'esperienza di gioco, il che non sarebbe una sorpresa considerando che Square non ha mai badato a spese.

Square deve ora però concentrarsi su Final Fantasy XVI, che è ormai a meno di tre settimane di distanza dall'uscita ufficiale.

Ma non solo: come già successo in Remake, anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Avete letto anche che si vocifera che il remake di Final Fantasy IX possa essere davvero in lavorazione?