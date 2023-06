Segui la Summer Game Fest nell'hub dedicato di SpazioGames

Mancano ormai poche ore al momento in cui la Summer Game Fest – la kermesse estiva che rimpiazza il tradizionale E3 – premerà il piede sul pedale dell'acceleratore: alle ore 21.00 di oggi, infatti, ci sarà la conferenza condotta da Geoff Keighley, alla quale seguiranno tutti i maggiori appuntamenti con diversi esponenti dell'industria videoludica – da Xbox a Capcom, passando anche per Ubisoft e Devolver.

Dal momento che arriveranno tante novità e tanti annunci (speriamo anche con tanti gameplay e con tante date d'uscita, ché di trailer in CG ne abbiamo visti abbastanza per quest'anno, ndr), abbiamo deciso di far scendere in campo una delle feature del nuovo sito di SpazioGames.it, creando un hub mini-sito interamente dedicato alla Summer Game Fest.

Sulla nostra testata saremo attivi per seguire da vicino tutte le maggiori conferenze con notizie e recap in tempo reale, ma troverete anche i riepiloghi completi degli appuntamenti un po' più ricercati e di nicchia – dai quali a volte arrivano videogiochi capaci di destare l'interesse per la loro grande originalità.

Nell'hub, che potete vedere linkato poco sopra, troverete in un unico posto notizie, trailer, riepiloghi e approfondimenti tutti dedicati alle conferenze della Summer Game Fest: aggiungete la pagina ai preferiti se non volete perdere nulla di quanto arriverà dalla kermesse statunitense.

La nostra redazione è pronta ai nastri di partenza per fare la cosa per noi più bella del mondo, quando c'è una fiera di videogiochi: scriverne. Per tutti gli aggiornamenti, il nostro hub vi aspetta ed è pronto a popolarsi: non perdetelo di vista.

Buona Summer Game Fest dal team di SpazioGames.it!