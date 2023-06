Alla Summer Game Fest c'è stato spazio anche per Pokémon, ma con le armi

La serie dei Pokémon, col tempo, ha guadagnato sempre più visibilità, tanto da dare vita a "cloni" più o meno riusciti.

Il successo di giochi come Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon a prezzo molto allettante), ha sicuramente aumentato l'interesse verso i mostriciattoli collezionabili.

Come vi avevamo segnalato lo scorso anno, infatti, i Pokémon hanno ora ispirato un gioco davvero strano, un Pokémon-like con tanto di armi da fuoco.

Ora, in occasione della Summer Game Fest 2023, Palworld - questo il nome del gioco in questione - si è mostrato nuovamente (via DSO Gaming).

Lo sviluppatore Pocketpair ha infatti condiviso un nuovo trailer del gioco, visionabile poco sotto.

Palworld è un gioco che consiste nel vivere un'avventura accompagnati da misteriose creature note come "Pal" e lanciarsi in furiose battaglie contro i bracconieri.

I giocatori possono ovviamente far combattere i propri Pal, oltre ad allevarli, aiutarli nell'agricoltura o farli lavorare nelle fabbriche. Inoltre, è anche possibile venderli o addirittura macellarli per mangiarli (sì, avete letto bene).

In Palworld gli utenti potranno anche esplorare vari tipi di location, arrivando sino al mare e al cielo. Il gioco sarà disponibile in Early Access nel gennaio 2024.

L'unico dubbio, è se Nintendo e The Pokémon Company permetteranno davvero che il titolo Pocketpair esca indisturbato sul mercato, visto la fin troppo smaccata somiglianza con la serie originale dedicata ai mostriciattoli collezionabili. Considerando però che i Digimon - forse, i cloni più celebri di sempre - godono ancora di buona salute, forse Palworld non avrà nulla da temere.

