Alan Wake 2 sarà un gioco molto più brutale del prequel

Alan Wake 2 riporterà finalmente lo scrittore maledetto di Remedy nel mondo dei videogiochi e lo farà con un sequel che sarà un vero survival horror, anche molto più brutale.

Se il primo episodio (che trovate in edizione rivista e corretta su Amazon) era più un thriller che un horror vero e proprio, con il sequel sembra che Remedy abbia voluto cambiare decisamente ritmo.

A partire anche dalla longevità, perché Remedy ha spiegato come Alan Wake 2 sarà un'avventura più lunga del solito anche per motivi economici.

E, come condiviso di recente da Gamingbolt, il titolo sarà anche un survival horror con dei nemici molto più presenti e aggressivi, stavolta.

Rispetto al suo predecessore, Alan Wake 2 promette di essere un titolo con un ritmo più cadenzato, come rivela Kyle Rowley, director del titolo. «Abbiamo uno straordinario team di sviluppatori che sanno come creare un'esperienza di combattimento divertente», ha dichiarato Rowley in una recente intervista.

Rispetto al primo Alan Wake, Remedy in questo caso voleva che il combattimento sembrasse più fisico e "disperato", addirittura:

«Volevamo che i nemici fossero più presenti nell'esperienza. Dato che i nemici sono più difficili da uccidere, rimangono sullo schermo per un periodo più lungo, quindi dovevamo porre maggiore enfasi sulla qualità dell'animazione e rappresentare correttamente tutti i potenziali stati attraverso i quali possono muoversi.»

In Alan Wake 2 sarà importante imparare subito a sopravvivere, quindi, per una produzione che virerà molto di più verso le dinamiche survival horror.

Con un comparto tecnico che punta a tirare fuori il meglio delle possibilità delle console, puntando ai 60fps per tutte le piattaforme. O quasi, almeno, perché Xbox Series S rimane un problema.

Nell'attesa potete giocare un prequel di Alan Wake 2 gratuito, per riassumere la trama del suo predecessore e arrivare preparati al 27 ottobre quando il titolo sarà disponibile.