Alan Wake 2 sarà il gioco più longevo di Remedy, per motivi... economici

Alan Wake 2 farà contenti i giocatori che amano i videogiochi un tanto al chilo, perché Sam Lake ha confermato che sarà il titolo più longevo mai fatto dello studio, proprio per dare peso all'investimento dei giocatori.

Finora è stato Control (il capolavoro che trovate su Amazon) la produzione più imponente dal punto di vista dei contenuti, e quindi della durata, ma verrà superato dal ritorno dello scrittore maledetto.

Per il quale manca sempre meno in effetti, anche se Alan Wake 2 è stato rinviato di recente pur rimanendo fissato per il mese di ottobre.

E dopo averne parlato qualche tempo fa con informazioni ancora non definitive, ora Sam Lake conferma che il titolo sarà decisamente longevo.

In una recente intervista il director di Remedy ha infatto svelato che Alan Wake 2 durerà ben oltre le 20 ore. Per un motivo preciso per altro: i soldi.

O meglio, i soldi che i giocatori spendono nei videogiochi e che inconsciamente (ma neanche tanto) vogliono vedere recuperati in quanto a longevità.

Sì, il concetto dei videogiochi un tanto al chilo, in buona sostanza.

«Penso che i giochi Remedy, se ripercorriamo l'intera storia, essendo giochi molto incentrati sulla trama, siano stati tradizionalmente piuttosto brevi, circa 10 ore o giù di lì», ha dichiarato Lake ai microfoni di Kinda Funny Games.

Riguardo a questo, Lake ha spiegato come Remedy si è interrogata su questo tema nel rapporto con i giocatori:

«E abbiamo sempre sentito internamente la necessità di trovare modi per realizzare giochi più lunghi, perché è come se le persone guardassero la cosa anche dal punto di vista del valore del denaro. Quindi Control è stato sicuramente il nostro gioco più lungo fino ad oggi, e Alan Wake 2 sarà più lungo di così, più di 20 ore.»

Remedy punta quindi a rendere l'eventuale acquisto di Alan Wake 2, per altro solo digitale per dei motivi spiegati di recente, una cosa per cui i giocatori non possano sentire di non aver ricevuto abbastanza.

Un concetto che ci fa rabbrividire ma giustamente Remedy deve far quello che deve per vendere il suo titolo, in un contesto in cui la longevità videoludica è comunque un problema per molti.