Manca poco ad Alan Wake 2 e potete giocare il prequel gratis

Alan Wake 2 sta per arrivare, perché il 27 ottobre prossimo finalmente torneremo nel mondo oscuro dello scrittore maledetto di Remedy. Ma ancora prima lo scrittore è arrivato su Fortnite, in un crossover che dovrebbe averci abituato ma che ci lascia sempre un po' di stucco.

Con la solita serie di contenuti cosmetici che potete acquistare grazie ai V-Bucks (li trovate anche su Amazon), anche il protagonista del franchise di Remedy sarà tra i personaggi giocabili presto.

Ma non c'è solo l'annuncio dei contenuti a tema Halloween che includono Alan Wake tra le sorprese di Epic Games perché, grazie alla modalità creativa di Fortnite, ora è possibile giocare un prequel gratuito per arrivare preparati ad Alan Wake 2.

La stessa modalità creativa che, curiosamente, ha dato problemi ad Epic Games per i mancati guadagni di Fortnite, portando alla serie di licenziamenti di cui vi abbiamo parlato.

Alan Wake: Flashback, questo il nome della speciale partita, farà da riassunto per la storia dello scrittore maledetto sia per chi l'ha giocata ma non se la ricorda, sia per chi non ha mai vissuto il titolo originale di Remedy.

Per accedere alla partita potete usare il codice isola 3426-5561-3374, che funziona per qualsiasi piattaforma su cui è presente Fortnite. Inoltre, aggiunge Epic, se acquisterete Alan Wake 2 su Epic Games Store prima dell'uscita, riceverete sia il costume di Alan Wake che il dorso decorativo della borsa a tracolla di Alan.

Un bell'omaggio per chi gioca assiduamente Fortnite, visto che proprio alla fine del mese aumenteranno i prezzi dei V-Bucks in maniera netta per tutte le piattaforme.

Parlando di Alan Wake 2, invece, Remedy punta a renderlo un gioco decisamente solido anche su console, puntando ai tanto agognati 60fps. Solido su almeno tutte le console, visto che Xbox Series S purtroppo sarà ancora una volta un ostacolo.