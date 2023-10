Xbox Series S è ancora un ostacolo, stavolta per Alan Wake 2

Xbox Series S comincia ad essere un problema per alcuni sviluppatori, e dopo Baldur's Gate 3 ora anche Alan Wake 2 farà fatica a dare il meglio di sé sulla console.

Il che è paradossale perché la versione entry level dell'attuale generazione di Xbox ha anche battuto Xbox Series X, dimostrando che al pubblico è piaciuta molto la proposta di Microsoft.

Advertisement

Tanto che è arrivata anche una nuova versione della console, con un hard drive più capiente e un prezzo ancora più vantaggioso (la trovate su Amazon).

Tuttavia, come sapete, Xbox Series S è meno performante della sua sorella maggiore. Per questo Larian ha avuto molti problemi con il porting di Baldur's Gate 3, una situazione che è stata sbloccata ma eliminando alla fine lo split-screen per la console only digital di Microsoft.

Questa è una situazione che potrebbe ripetersi in futuro e lo farà dal prossimo 27 ottobre, quando Alan Wake 2 uscirà anche su Xbox Series S ma senza modalità performance.

Come riporta Game Informer, infatti, il settaggio che si concentra sulla fluidità massima non sarà implementato nella console minore di Xbox.

Remedy aveva infatti anticipato di voler puntare ai 60fps su console con questa modalità grafica, e il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha spiegato che, sebbene il gioco sia concepito per essere un'esperienza a 30 fps, ci sarà un'opzione per aumentare il frame rate definita da Puha come "solida".

Tuttavia non era stata mai menzionata Xbox Series S e, dopo una domanda diretta da parte dei colleghi di Game Informer, è stato confermato che la modalità performance di Alan Wake 2 non sarà presente su Series S.

Una brutta notizia per chi sperava di giocare all'atteso titolo Remedy sulla console, per altro in prefetta sintonia con la sua natura only-digital visto che Alan Wake 2 non avrà una copia fisica come sapete.