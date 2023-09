Alan Wake 2 sarà "solido" anche su console, Remedy punta ai 60fps

Remedy sta per tornare a raccontare le vicende dello scrittore maledetto dopo tantissimi anni con Alan Wake 2, che punta ad essere moderno anche su console con una modalità performance dedicata.

Come accade in molti giochi dell'attuale generazione, come Resident Evil 4 Remake che trovate su Amazon, le versioni console hanno generalmente la possibilità di attivare più modalità in cui i giocatori possono prediligere l'estetica o le prestazioni.

Nonostante Alan Wake 2 non sia, o almeno non dovrebbe essere, un gioco frenetico visto che sarà incentrato sullo storytelling come da tradizione per Remedy.

Sarà in ogni caso un'avventura longeva, e per chi vuole avere un'esperienza realmente fluida arrivano buone notizie. A poche settimane dall'uscita, infatti, Remedy ha confermato come detto la modalità performance per Alan Wake 2.

Tuttavia, come riporta VGC, non c'è ancora la certezza che il gioco possa riuscire a generare i tanto agognati 60fps.

Il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha spiegato che, sebbene il gioco sia concepito per essere un'esperienza a 30 fps, ci sarà un'opzione per aumentare il frame rate definita da Puha come "solida":

«Il gioco è stato concepito fin dall'inizio come un'esperienza a 30 fps incentrata su grafica e atmosfera, ma in qualche modo siamo riusciti a includere una solida modalità Performance.»

La modalità sarà inserita sia sulle versioni PS5 che Xbox Series X del titolo ovviamente, e un follower ha chiesto se la modalità performance riuscirà a raggiungere i 60fps fissi, oppure se punterà ad avere i 60fps nella migliore delle ipotesi.

"Stiamo definendo i dettagli", ha risposto Puha al follower.

Una bella notizia che non vedremo l'ora di verificare non appena una copia di Alan Wake 2 sarà nelle nostre mani. Una copia digitale, ovviamente, visto che il titolo Remedy fa parte della schiera di titoli recenti che non avrà un'edizione fisica.