2K Games svelerà presto «il nuovo capitolo di un amato franchise»

Sembra che in casa Take-Two siano in arrivo novità decisamente importanti: dopo aver già svelato la finestra di lancio di GTA 6, il publisher fa sapere che tra meno di un mese verrà svelato un titolo particolarmente atteso, anche se non sappiamo ancora quale.

Geoff Keighley ha infatti confermato che durante la Summer Game Fest verrà svelato «il nuovo capitolo di uno dei franchise più grandi e amati di 2K»: scopriremo dunque con precisione di cosa si tratta soltanto il prossimo 7 giugno (la mezzanotte dell'8 giugno, per noi italiani).

Advertisement

Tuttavia, pur non avendo ovviamente altre informazioni oltre a questo specifico e criptico teaser, possiamo comunque iniziare a immaginare di quale franchise potrebbe trattarsi.

L'indiziato numero uno è sicuramente Borderlands 4: Take-Two ha completato solo nelle scorse settimane l'acquisizione di Gearbox da Embracer, annunciando in contemporanea che era già in sviluppo il quarto capitolo della saga.

Dopo il successo ottenuto da Borderlands 3 (lo trovate scontato su Amazon), un nuovo capitolo next-gen sembrerebbe dunque l'ipotesi più probabile.

Restano però in piedi altre possibilità, se prendiamo in considerazione diverse indiscrezioni emerse negli scorsi mesi: una di queste potrebbe essere un nuovo episodio di BioShock, che in realtà sembrerebbe essere molto distante.

Un'altra ipotesi decisamente più concreta sembrerebbe essere il quarto capitolo di Mafia: un noto insider aveva anticipato meno di un mese fa che proprio in un periodo vicino alla giornata odierna sarebbe arrivato un annuncio legato alla saga.

Insomma, a meno che non si tratti di una coincidenza, magari il teaser potrebbe riguardare proprio Mafia 4: in questo momento tutte le ipotesi sembrano realistiche e in assenza di ulteriori dettagli non possiamo davvero sapere quale sia la verità.

Ovviamente 2K Games potrebbe sorprendere tutti i suoi fan e annunciare il nuovo capitolo di un franchise totalmente inaspettato: vi aggiorneremo tempestivamente non appena ne sapremo di più in merito.