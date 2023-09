BioShock 4, brutte notizie sulla data di uscita

BioShock 4 è uno di quei giochi spariti dalla circolazione, sebbene ora arrivano anche altre notizie non incoraggianti sulla data di uscita.

Dopo il successo della serie (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso), sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il quarto capitolo ufficiale.

Da quello che sappiamo, il prossimo capitolo dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation, oltre al fatto che il suo sviluppo sarebbe passato per momenti davvero difficili.

Sembra infatti che lo sviluppo di BioShock 4 di Take-Two Interactive sia in difficoltà anche a causa di una cattiva gestione del lavoro.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan della serie Bioshock sono in attesa di un'ulteriore doccia fredda dopo che un profilo ArtStation ha rivelato che il nuovo capitolo potrebbe arrivare non prima del 2028.

Secondo Mack Sztaba, Senior Concept Artist di Cloud Chamber, l'uscita di BioShock 4 è prevista per il 2028.

L'artista, che in passato ha lavorato a Spider-Man: Across the Spider Verse e The Umbrella Academy, sta lavorando al progetto da sei mesi, secondo la sua pagina Linkedin.

Sembra inoltre che stia lavorando sotto la guida di Scott Sinclair, che è stato il direttore artistico di BioShock e BioShock Infinite.

Da quando lo sviluppo è stato annunciato per la prima volta nel 2019, non sono state rivelate molte informazioni su BioShock 4. Voci hanno affermato che sarà ambientato in Antartide e sarà molto più grande in scala rispetto ai suoi predecessori.

Nel 2021, la pagina di Cloud Chamber ha accennato al fatto che il quarto capitolo sarà un'avventura a mondo aperto e sarà caratterizzato da storie incentrate sui personaggi.

Si è parlato anche di missioni secondarie, che saranno molto diverse dal solito gameplay lineare della serie BioShock.

In attesa di novità sostanziali, avete visto anche BioShock 3D, ossia un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev per mobile?

Vero anche che il nuovo gioco del creatore di BioShock Ken Levine, Judas, potrebbe non arrivare presto, ma quantomeno ora abbiamo una finestra di lancio abbastanza verosimile.

Infine, se volete ingannare l'attesa, c'è un gioco che unisce BioShock e Cuphead che sembra davvero singolare.