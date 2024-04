Che fine ha fatto Mafia 4? Ci sono novità

Da diversi mesi non sentiamo parlare di Mafia 4, nonostante il gioco sia attualmente in lavorazione.

Dopo Mafia Definitive Edition, che potete recuperare su Amazon, i fan attendono a braccia aperte il quarto episodio del franchise.

Già i remake uscito anni fa è stato un regalo davvero gradito tanto da apparire come un "assaggio" di ciò che verrà.

Ora, dopo la conferma che un Mafia 4 si farà, arrivano ora alcune interessanti indiscrezioni sul gioco, incluso il suo reveal ufficiale.

Come riportato anche da GamingBolt, secondo "Kurakasis", noto leaker attivo su X/Twitter, 2K «ha iniziato i preparativi per un annuncio riguardante la serie Mafia».

Anche se non si sa esattamente quando arriverà l'annuncio, il leaker stima il tutto in «circa 3-4 settimane» da ora.

Ma non solo: ciò si legherebbe alle voci che sostengono che Sony abbia in programma un evento legato a PlayStation per maggio.

Al momento in cui scriviamo, si sa davvero molto poco su Mafia 4, oltre alle offerte di lavoro che suggeriscono che sia in fase di sviluppo su Unreal Engine 5.

Alcuni rumor sostengono che sarà ambientato in Sicilia come prequel del primo gioco della serie e racconterà la storia di Don Salieri.

Vero anche che se Mafia si prepara a tornare in un quarto capitolo, sembrsa anche probabile l'arrivo anche di un quinto episodio, come lasciato intendere alcuni mesi fa.

Ad ogni modo, se volete saperne di più sul notevole remake del primo capitolo potete saperne di più recuperando la nostra recensione che trovate sempre sulle pagine di SpazioGames, nella quale vi abbiamo spiegato a chiare lettere che «Mafia Definitive Edition è un'operazione coraggiosa, sia per il materiale d'origine particolarmente amato dagli appassionati, sia per lo scopo ambizioso che si è posto, ovvero proporre un rifacimento che fosse al contempo anche un ampliamento.»