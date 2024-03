Borderlands 4 è ufficiale: nuovo capitolo già in sviluppo

Proprio pochi istanti fa è stata ufficializzata la vendita di Gearbox a Take-Two Interactive da parte di Embracer Group, con il publisher che ha guadagnato anche i diritti su numerose IP, incluso ovviamente Borderlands.

Il looter shooter è sicuramente la saga di maggior successo tra quelle sviluppate dalla software house, che dopo il terzo capitolo (lo trovate su Amazon) e diversi spin-off sta per arrivare perfino al cinema con il suo primo film.

Advertisement

Un'operazione di mercato che ha richiesto un esborso di 460 milioni di dollari, ma che sta già portando i suoi primi frutti: in un comunicato rilasciato a Business Wire, Take-Two ha infatti confermato che il team di sviluppo è già al lavoro su Borderlands 4.

L'annuncio è arrivato da David Ismailer, presidente di 2K, che ha ovviamente commentato con entusiasmo questa imminente acquisizione:

«Siamo entusiasti di accogliere Randy Pitchford e il suo team di sviluppatori appassionati e talentuosi in 2K: non vediamo l'ora di rilasciare numerosi progetti in futuro come colleghi. Abbiamo amato collaborare con Gearbox su ogni singola iterazione del franchise Borderlands e siamo emozionati di essere in pieno sviluppo sul prossimo capitolo della serie».

Lo stesso Randy Pitchford aveva lanciato più di un indizio nelle scorse settimane, ma adesso possiamo dire che il quarto capitolo di Borderlands è davvero ufficiale.

Ovviamente dobbiamo ancora scoprire se si chiamerà davvero "Borderlands 4" o se sarà un capitolo diverso da quello che potremmo aspettarci, ma la celebre saga di looter shooter sembra destinata a continuare.

A questo punto non possiamo fare altro che pazientare e attendere ulteriori informazioni in merito, non appena Gearbox e Take-Two saranno pronti a darle: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con le ultime novità.

Nel frattempo, ricordiamo che questa è la seconda separazione da Embracer Group nel giro di pochi giorni: nelle scorse settimane era stato confermato anche l'addio di Saber Interactive.