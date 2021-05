Non solo PlayStation: anche Xbox avrà le sue scarpe?

Grazie ad un leak possiamo dare un’occhiata a una scarpa a tema Xbox creata da Adidas in collaborazione con Microsoft, pronta ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Gli utenti del colosso americano possono beneficiare di Xbox Game Pass, il servizio che garantisce agli abbonati l’accesso a un nutrito catalogo costantemente aggiornato (che ha ospitato più volte titoli di notevole spessore).

Dopo aver incluso Dragon Quest Builders 2 tra i prodotti disponibili, sembra che Microsoft abbia già avviato i lavori per introdurre nel suo servizio altri giochi Square Enix, come suggerito (senza troppi misteri) in un recente tweet.

Rimanendo in territorio nipponico, sembra che un big giapponese sia in dirittura d’arrivo proprio su Xbox Game Pass: parliamo di un JRPG molto atteso dai fan della saga Tales.

Dopo la partnership tra Nike e Sony che ha dato vita alle sneakers a tema PS5, adesso sembra essere il turno di Adidas e Xbox.

In un’immagine oggetto di leak, possiamo dare un’occhiata a quello che sembra essere il risultato della nuova collaborazione, come riportato su ResetEra.

Il modello è più simile a una scarpa da skateboard che non a una da basket (come avvenuto invece nel caso di PS5 e Nike) e potrebbe vedere la luce a giugno.

I due colossi dell’abbigliamento e del gaming non hanno confermato ufficialmente il progetto, ma un documento trapelato ha fornito ulteriori dettagli.

La prima scarpa, chiamata Forum Tech Boost, dovrebbe uscire nel corso dell’estate per essere seguita da due nuovi esemplari di Adidas Retro Forum Mid Basketball a ottobre e un ultimo di Adidas Forum Tech a novembre, il tutto naturalmente a tema Xbox.

I fan si sono già scatenati con i primi commenti. Qualcuno pensa che «la suola potrebbe illuminarsi», mentre altri hanno espresso una netta preferenza per il modello di Nike dedicato a PS5.

Un utente ha ironicamente comunicato la speranza che le scarpe «fossero a forma di X come il prototipo originale della console».

Non mancano i commenti lapidari: «sembrano scarpe da bambino» ha commentato nsilivias, probabilmente a causa della forma molto ingombrante e delle linee molto morbide.

Se non avete ancora dato un’occhiata alla collaborazione tra Nike e Sony vi consigliamo di farlo, soprattutto se volete riprendervi dalla delusione di non esservi ancora aggiudicati una PS5.

È lecito sperare che la reperibilità di entrambe le sneakers sia più facile di quella delle console: la crisi dei semiconduttori ha colpito tutto il settore, Microsoft compresa, e per lasciarsi alle spalle il passato Sony è disposta anche a mettere le mani sul design di PS5.

In attesa del lancio delle sneakers, i fan di BioWare in possesso di Xbox Series X possono vantare una recente vittoria: sembra proprio che Mass Effect Legendary Edition offrirà delle prestazioni superiori sulla console next-gen di Microsoft.