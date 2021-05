Xbox Game Pass, in arrivo nuovi titoli da Square Enix?

Dragon Quest Builders 2 è appena sbarcato su Xbox Game Pass per la gioia dei fan impegnati in Dragon Quest XI, ma sembra che alcune novità relative alla saga di Square Enix siano già in dirittura d’arrivo.

Il secondo episodio della serie Builders ci permette un approccio inedito al mondo fantasy contraddistinto dal character design di Akira Toriyama, con delle evidenti influenze prese in prestito da Minecraft.

Si tratta di una gradita aggiunta per tutti gli utenti di Xbox Game Pass, che possono fare affidamento su un gran numero di generi videoludici offerti dal servizio, tra cui tre nuovi giochi gratis introdotti nei giorni scorsi.

Si parla di un altro big giapponese in arrivo al day one, che potrebbe rendere felici tutti gli appassionati della saga Tales (anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale).

Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno appena iniziato a ricostruire il mondo in Dragon Quest Builders 2, ma è bene che si preparino all’arrivo di nuove (e inattese) notizie.

In risposta a un tweet di un utente che si dichiarava ironicamente felice dell’arrivo del gioco, è arrivata direttamente la replica dall’account Twitter ufficiale del servizio di Microsoft, come citato anche da ResetEra.

no, that's just the right amount maybe…it's not enough? — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 5, 2021

Andrew Jordan ha affermato di essere ancora impegnato con Dragon Quest XI e adesso che «Builders è arrivato su Game Pass c’è più Dragon Quest di quanto io possa gestire».

La risposta di Xbox lascia ben sperare per tutti i fan della saga Square Enix:

«No, è il quantitativo giusto. Forse… non è abbastanza?»

Nuovi episodi sarebbero quindi in arrivo su Xbox Game Pass? Sembra proprio di sì, e Microsoft non ha intenzione di farne mistero.

I commenti entusiasti si sono moltiplicati: c’è chi ha affermato che «al 100% faranno dei porting di vecchi titoli su console moderne» e chi ha ipotizzato l’arrivo di «Dragon Quest Heroes 1&2».

Alcuni utenti PC si sono detti felici dell’eventualità, e a molti piacerebbe «giocare al quinto e all’ottavo capitolo».

C’è chi avrebbe voglia di giocare anche al primo capitolo di Builders e spera che «il gioco possa arrivare presto».

I fan della saga (abbonati a Xbox Game Pass) sono in fermento per l’arrivo di nuove uscite, e questo non può che essere un bene per Microsoft, dopo l’aumento vertiginoso delle sottoscrizioni al servizio.

Oltre a Dragon Quest Builders 2, sono stati annunciati altri otto titoli in arrivo per il mese di maggio, tra cui Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e due big.

A tutti gli iscritti, segnaliamo che è in arrivo un nuovo gioco che riuscirà a intrattenere tutti i cultori dei survival multigiocatore di ambientazione fantasy.