Se non riuscite a trovare PS5, intanto potete consolarvi con le scarpe ufficiali

Da ormai diverso tempo, i videogiocatori stanno assistendo all’arrivo di collezioni di scarpe dedicati ai marchi del gaming più celebri: qualche anno fa, sicuramente, ricorderete l’avvento delle collezioni Vans dedicate ai brand storici di casa Nintendo e, oggi, è la volta delle nuove Nike PG 5 dedicate a PlayStation.

Le nuove scarpe, realizzate in un modello della linea Basketball del noto produttore sportivo, arrivano in un momento in cui PlayStation è in grande salute e sempre sulla cresta dell’onda: pochi giorni fa è stato lanciato l’apprezzatissimo Returnal e sappiamo che PS5, nonostante sia tutt’oggi praticamente introvabile, con le scorte messe a disposizione ha superato i numeri di PS4 nel medesimo intervallo di tempo.

Ecco che, così, se siete tra coloro che si sono innamorati della nuova livrea bianca scelta da Sony per distinguere la sua console, ora potete portarvi a casa anche (o “almeno”, dipende se siate riusciti o no a trovare PlayStation 5) anche le scarpe ufficiali a tema. A firmarle è stato Paul George, giocatore dei LA Clippers nell’NBA, che fa da testimonial all’iniziativa.

Come notate voi stessi dal video diffuso da Sony, la tomaia delle scarpe è davvero ispirata in tutto e per tutto al look di PS5 e del suo DualSense: si va dalla predominanza del bianco agli accenti blu, fino ai dettagli a contrasto che vanno sul nero, proprio come nel corpo della console di nuova generazione. Inoltre, nelle linguette sono sfoggiati sia il logo PlayStation che quello PG, per ricordare la collezione di cui fanno parte le calzature.

«Ogni paio di sneaker è inoltre dotato di un cartellino speciale che celebra questa collaborazione continua con il mio marchio di giochi preferito. Spero che tutti condividano il mio stesso entusiasmo per questa collaborazione» ha commentato il campione dell’NBA.

Le nuove scarpe ufficiali di PlayStation saranno lanciate il prossimo 14 maggio in tutto il mondo, ma al momento non ci è dato sapere quale sarà il loro costo di listino. Una certezza, ne siamo piuttosto sicuri, è che costeranno meno delle sneaker con NVIDIA RTX 3080 di cui vi parlammo poche settimane fa, che erano a tutti gli effetti un computer… fatto con i piedi. O per i piedi, se preferite.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre. Dal momento del lancio, tuttavia, la console ha sempre avuto problemi a far fronte all’altissima domanda dei consumatori, al punto che secondo gli ultimi report Sony starebbe pensando anche di modificare il design in un periodo abbastanza prossimo, così da facilitare la produzione di componenti hardware per la realizzazione della piattaforma.