No Man’s Sky unisce fantascienza e vichinghi (e il risultato è incredibile)

No Man’s Sky non permette agli appassionati soltanto di esplorare la galassia alla ricerca di ogni piccolo segreto, ma permette ai giocatori di riuscire ad esprimere la propria creatività.

Pur trattandosi di un titolo molto futuristico e fantascientifico, un fan ha deciso di immaginare quale sarebbe l’aspetto di una costruzione a tema vichingo su No Man’s Sky, realizzando un lavoro impressionante.

Le ambientazioni sono infatti talmente suggestive da aver spinto altri appassionati a ricreare al suo interno il più grande film di fantascienza di sempre.

Il titolo di Hello Games è talmente immersivo al punto che alcuni fan hanno dovuto impiegare 70 ore prima di scoprire la verità sull’utilizzo di alcuni oggetti importanti.

Un fan è riuscito ad unire la fantascienza con la cultura vichinga su No Man's Sky.

In questo caso, non sappiamo con certezza quanto tempo abbia impiegato l’utente Reddit dylansta9 per realizzare la sua casa vichinga su No Man’s Sky, ma di sicuro deve essere stato un lavoro davvero impegnativo.

Il giocatore ha infatti utilizzato i materiali a sua disposizione per cercare di creare un edificio hi-tech che richiamasse appunto la cultura vichinga, non solo esteriormente ma anche al suo interno.

Il risultato è stato talmente impressionante da aver spinto alcuni fan a pensare che gli screenshot provenissero in realtà da Valheim, il fenomeno videoludico che è davvero a tema vichingo.

Di seguito troverete alcuni screenshot scattati dall’utente per mostrare la sua casa vichinga su No Man’s Sky, che durante la notte diventa ancora più suggestiva:

Il fan ha ammesso di essersi ispirato allo show televisivo Vikings per gli interni dell’appartamento, che include anche una grande sala ed una camera da letto principale.

Vedere unite le tecnologie fantascientifiche con lo stile dei vichinghi propone sicuramente un colpo d’occhio davvero impressionante: si tratta dell’ennesima dimostrazione della grande fantasia di cui dispongono i fan, oltre che dalla grande libertà di gameplay concessa da Hello Games.

Nonostante il team di sviluppo sia molto permissivo con i fan, esiste una divertente mod che Sean Murray non vuole proprio che installiate.

Ad ogni modo, gli appassionati continuano ancora oggi a scoprire segreti in grado di migliorare l’esperienza, come un comodo trucco in grado di rendere il mining più veloce.

Nonostante il grande lavoro svolto dagli sviluppatori negli ultimi mesi, capita comunque di ritrovarsi di fronte a glitch particolari, come accaduto ad un giocatore atterrato su una fregata inesistente.