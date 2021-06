No Man’s Sky, la mod che Sean Murray non vuole farvi installare

No Man’s Sky ha appena ottenuto una curiosa mod che Sean Murray, creatore del gioco, non vuole farvi installare.

Il titolo fantascientifico di esplorazione spaziale ha avuto un ritorno di fiamma esponenziale grazie ad una lunga serie di update gratuiti.

L’interesse degli appassionati è riesploso inaspettatamente, al punto che tanti hanno cominciato ad esporre le proprie richieste per migliorare ancora di più il titolo di Hello Games.

Più o meno nella stessa ottica, c’è chi ha “esagerato” con un effetto grafico del gioco, creando involontariamente una tempesta.

DO NOT INSTALL THIS MODDELETE THIS IMMEDIATELY pic.twitter.com/hFlDM3wwmN — Sean Murray (@NoMansSky) June 23, 2021

Ma la nuova mod di No Man’s Sky forse è andata oltre persino per il creatore Sean Murray che, divertito, l’ha condivisa su Twitter.

La mod prevede in pratica che una riproduzione del volto di Murray prenda il posto della testa di tutti i giocatori nel titolo.

Lo stesso sviluppatore l’ha esibita sui suoi social in alcune, spassose immagini che lo vedono ritratto nel proprio gioco senza volerlo.

Come capita spesso, il britannico l’ha buttata sul ridere citando un noto meme, chiedendo alla community di «cancellarla immediatamente».

Dopo un periodo estremamente turbolento a ridosso dell’uscita, un segnale di affetto per un personaggio controverso seppur geniale dell’industria.

A contribuire al redemption arc del gioco è stata indubbiamente anche la mossa di introdurlo su Xbox Game Pass, dov’è disponibile sia su PC che su Xbox.

Non a caso, No Man’s Sky è stato tra i primi titoli a supportare l’aggiornamento alla next-gen di Xbox Cloud Gaming, sebbene con un piccolo caso da chiarire.

Nonostante sia in circolazione ormai da anni, parliamo di un prodotto che non manca di continuare a stupire gli appassionati, come quando è stato scoperto un pianeta molto simile alla Terra.

Oppure come quando un giocatore ha fatto confusione tra un’astronave e una Sentinella, pagandone le conseguenze a caro prezzo.