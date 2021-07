No Man’s Sky si “trasforma” nel più grande film di fantascienza di sempre

No Man’s Sky è sicuramente un’esperienza davvero unica, specie per la volontà di spingere il giocare a gestire le risorse a disposizione.

Il titolo sviluppato da Hello Games è infatti divenuto col tempo sempre più grande e contenutisticamente impressionante.

Non sorprende infatti che di recente un fan abbia scoperto la «verità» riguardante uno degli oggetti di No Man’s Sky soltanto dopo 70 ore di gioco.

Il gioco offre anche una particolare libertà creativa nell’utilizzo delle mod, sebbene il creatore Sean Murray non vuole che i fan le utilizzino.

Ora, come segnalato su Reddit, un giocatore particolarmente fantasioso ha deciso di replicare nel gioco spaziale procedurale uno dei più celebri film di fantascienza di tutti i tempi (forse, il più grande in assoluto).

Stiamo parlando di 2001 Odissea nello Spazio, il film del 1968 prodotto e diretto da Stanley Kubrick.

Si tratta, come la storia insegna, di una delle pellicole più importanti mai uscite nella storia del cinema, un’esperienza unica ben nota agli appassionati di esplorazioni spaziali.

Come potete vedere nella gallery sottostante, sono state ricreate alcune iconiche sequenze del lungometraggio originale uscito oltre 50 anni fa.

Non manca ovviamente anche la presenza dell’iconico monolite nero, divenuto a conti fatti il vero simbolo del film di Kubrick.

Non è la prima volta che i giocatori di No Man’s Sky scovano nuovi segreti esplorando la galassia del titolo di Hello Games.

Come forse saprete, esiste un trucco in grado di rendere il mining molto più veloce, anche se è necessario utilizzare la modalità VR.

Nonostante i fan abbiano dimostrato di apprezzare il grande lavoro svolto dai programmatori, c’è chi ha compilato una lista delle modifiche più desiderate dai giocatori.

Resta in ogni caso la consapevolezza che la versione attuale del gioco sci-fi ha saputo raccogliere tanti pareri positivi, accompagnati da qualche suggerimento per rendere l’opera ancora più godibile.