No Man’s Sky, un trucco rende il mining molto più veloce

No Man’s Sky si è reso protagonista di una vera e propria rinascita, grazie ad una serie di aggiornamenti importanti che hanno contribuito ad accumulare tanti fan che ancora oggi si divertono a scoprire segreti e trucchi.

In particolare, per chiunque decidesse di utilizzare No Man’s Sky con un visore VR, un appassionato ha scoperto un trucco che può rendere il mining molto più veloce ed immediato, anche rispetto a chi gioca il titolo in maniera tradizionale.

Hello Games consente anche ai suoi giocatori una particolare libertà creativa nell’utilizzo delle mod, anche se ce n’è una in particolare, molto divertente, che Sean Murray non vuole che i fan utilizzino.

Nonostante i problemi più gravi del gioco siano ormai stati risolti, può capitare di consueto che gli utenti incappino in qualche bug, come è capitato ad un fan atterrato su una fregata invisibile.

Un trucco rende il mining in VR molto più veloce.

Il trucco segnalato dall’utente Reddit dGFisher non riguarda però nulla del genere, ma solo ed unicamente un piccolo trucco che si può sfruttare con il VR per accelerare le operazioni di mining.

Il fan spiega infatti che per fare attacchi in mischia, la procedura corretta sarebbe tenere premuto il pulsante grip e muovere conseguentemente la propria mano: tuttavia, il movimento realmente richiesto è davvero minimo.

Questo significa che la procedura può essere abusata per infliggere rapidamente pugni devastanti, il tutto mentre esploreremo i diversi pianeti di No Man’s Sky.

Come spiegato dal fan, questa operazione può dunque diventare estremamente utile per fare mining nelle fasi iniziali del gioco, dato che potremo estrarre tutti i materiali di cui avremo bisogno semplicemente «picchiandoli» il più possibile.

Inoltre, la procedura funziona anche tenendo impugnata un’arma da fuoco con l’altra mano, accelerando ulteriormente il processo di estrazione.

L’esperienza in VR è solitamente più lenta a causa dei movimenti più realistici necessari, ma in questo caso può rappresentare un grande vantaggio per chi ha la fortuna di poterlo utilizzare grazie a questo trucco facile da eseguire.

Nonostante i fan hanno dimostrato di apprezzare il grande lavoro svolto da Hello Games, il gioco non viene ancora considerato perfetto: per questo motivo c’è chi ha compilato una lista delle modifiche più desiderate.

Nel frattempo, gli appassionati si stanno divertendo a fare scoperte incredibili, come accaduto nel caso di un pianeta, molto simile esteticamente alla nostra Terra.

Un altro giocatore ha invece scoperto che esagerando con l’utilizzo di un effetto si può creare uno scenario bellissimo, che provoca una vera e propria tempesta luminosa.