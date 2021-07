No Man’s Sky, spunta una “vasca da bagno hi-tech” (ma c’è un perché)

Gli sviluppatori di No Man’s Sky possono certamente definirsi orgogliosi della propria community, che ha dimostrato in più di un’occasione di possedere una fantasia invidiabile.

Utilizzando tutte le risorse che No Man’s Sky mette a loro disposizione, i giocatori sono riusciti a realizzare scoperte e costruzioni incredibili: in questo caso un dettaglio curioso non è stato realizzato dagli appassionati stessi, ma da un glitch del gioco che ha causato un colpo d’occhio molto particolare.

Vi avevamo infatti già parlato di come alcuni fan fossero già riusciti a sfruttare la propria creatività, unendo la fantascienza futuristica con il design dell’era vichinga.

Le ambientazioni del titolo di Hello Games sono talmente suggestive da aver spinto altri appassionati a ricreare al suo interno il più grande film fantascientifico di sempre.

Nella stazione di No Man's Sky è spuntata una strana 'vasca da bagno'.

L’utente Reddit Content-Suspect-1339 ha segnalato sul forum dedicato agli appassionati di aver notato un oggetto particolare all’interno della propria stazione: una strana vasca da bagno ad alta tecnologia.

Nel suo gameplay ha potuto infatti osservare un NPC di No Man’s Sky che, almeno all’apparenza, sembrava godersi un idromassaggio rilassante all’interno di una vasca super tecnologica mai apparsa prima.

Tuttavia, al fan sono bastati pochi secondi per svelare una verità inaspettata: si trattava unicamente di un effetto ottico causato da un glitch grafico.

La «vasca» non era altro che una delle ali della sua navicella spaziale, che è rimasta incastrata all’interno della stazione, causando questo particolarissimo colpo d’occhio che potete osservare nella clip video qui sotto:

La community ha reagito con divertimento di fronte a questa «scoperta», dato che effettivamente sembrava proprio che il personaggio non giocabile si stesse godendo un vero e proprio bagno rilassante.

Nonostante si sia trattato unicamente di un glitch, alcuni fan hanno manifestato la curiosità di provare a replicare l’errore loro stessi, mentre c’è chi adesso vorrebbe riuscire a costruire davvero una vasca hi-tech.

Vedremo se Hello Games deciderà in qualche modo di accontentare i suoi fan: un altro glitch grafico decisamente meno appariscente aveva causato ad un giocatore di atterrare su una fregata inesistente.

Un trucco eseguibile nella modalità VR permette invece di approfittare di un mining più veloce, grazie a dei movimenti molto semplici da eseguire.

In ogni caso, gli appassionati hanno già dimostrato di essere rimasti immersi all’interno di No Man’s Sky, al punto da essere riusciti a scoprire dettagli su oggetti importanti solo dopo 70 ore di gioco.