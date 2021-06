No Man’s Sky è (quasi) perfetto, ma i fan chiedono ancora un’aggiunta

No Man’s Sky, l’action adventure spaziale creato da Hello Games, negli ultimi anni si è reso protagonista di una vera e propria rinascita che ha cambiato completamente il giudizio dei fan.

Grazie al costante lavoro di Sean Murray e di tutto il suo team, No Man’s Sky ha ricevuto diversi aggiornamenti che sono stati in grado di trasformarlo, rendendo ormai il gioco incredibilmente vicino alla sua visione originaria.

L’ultimo aggiornamento è arrivato appena pochi giorni fa, con una nuova patch che ha rinnovato completamente il comparto grafico del titolo.

Prima ancora sono arrivati anche gli animali domestici, che potremo anche cavalcare nel caso siano abbastanza grandi o lasciare semplicemente che ci diano una mano nell’esplorazione.

I fan chiedono ancora un'aggiunta su No Man's Sky.

Anche se No Man’s Sky può ormai essere definito come vicino alla perfezione, i fan più accaniti del titolo hanno fatto sapere tramite il forum Reddit dedicato al gioco di desiderare un’ulteriore aggiunta per la visuale in terza persona.

Sono in molti infatti a desiderare la possibilità di visualizzare il radar, presente nella navicella spaziale, anche in terza persona, per rendere più facile l’esplorazione dei pianeti.

Dato che spesso e volentieri alcuni pianeti sono a tutti gli effetti nascosti, può infatti rivelarsi quasi impossibile riuscire ad individuarli senza sfruttare il radar, motivo per cui renderlo accessibile anche in terza persona sarebbe un update che gioverebbe molto ai giocatori.

L’esplorazione è infatti una parte fondamentale dell’esperienza di No Man’s Sky ed i fan non vogliono rischiare di lasciarsi sfuggire qualcosa, motivo per cui attualmente c’è chi modifica spesso la visuale da terza persona a prima proprio a causa di questo piccolo inconveniente.

Vedremo se, anche in quest’occasione, Hello Games deciderà di ascoltare la propria fanbase, che è comunque rimasta entusiasta dalle ultime modifiche apportate al gioco.

In occasione del rilascio di No Man’s Sky Origins avevamo sottolineato in un nostro speciale come fosse ormai finalmente diventato il gioco che avremmo voluto vedere tanti anni fa al lancio.

Gli aggiornamenti sono stati talmente apprezzati al punto da averlo fatto tornare di tendenza nel momento in cui è stato lanciato Cyberpunk 2077, di cui ne è stato paragonato lo stato al day-one.

Per tutti coloro volessero provare l’avventura di Hello Games, ricordiamo che No Man’s Sky è attualmente disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.