No Man’s Sky cambia grafica: disponibile la patch che la migliora (e tanto)

Quando No Man’s Sky fece il suo debutto, Hello Games promise da subito che avrebbe continuato ad aggiornare il progetto nel lungo corso, per migliorarlo ed espanderlo. Possiamo decisamente dire che abbia tenuto fede alla parola data, considerando quanti update sono arrivati da quel 2016 e quanto, oggi, l’esperienza sia differente da quella che venne presentata al lancio.

Qualche tempo fa il nostro Marino vi aveva raccontato le ultime novità per i viaggi spaziali di Hello Games, che erano riusciti a rapirlo di aggiornamento in aggiornamento. Oggi, il team guidato da Sean Murray ha confermato la disponibilità di un ulteriore update, Prisms, che apporta dei cambiamenti sostanziali al comparto grafico del gioco.

La patch, che porta il titolo alla sua versione 3.5, «migliora in modo significativo l’esperienza di No Man’s Sky, con tante nuove tecnologie e feature grafiche» spiegano gli sviluppatori. «L’universo non ha mai avuto un aspetto migliore, con riflessi, nuovi effetti sulle texture, più dettagli per i biomi, luci migliorate, nuovi cieli, nuovi effetti, nuove pellicce» inizia l’elenco.

A fare il punto in modo molto preciso è stato Sean Murray, con le migliorie che includono:

Per aiutarvi a vedere da vicino tutte le novità c’è direttamente il video che potete trovare poco sopra, nel corpo della nostra notizia.

Un aspetto su cui gli sviluppatori hanno posto particolarmente l’accento è il supporto al SSR (Screen Space Reflections), che consente di creare delle superfici riflettenti che offrono un nuovo livello di realismo, grazie all’uso delle luci.

Trovate maggiori dettagli direttamente su PlayStation Blog ufficiale, dove Murray ha approfondito da vicino alcune specificità dell’aggiornamento, ora disponibile per il download. In precedenza, ricordiamo, era stato diffuso anche un chiacchieratissimo aggiornamento che aveva introdotto la possibilità di godersi degli animali addomesticati che potevano accompagnarci durante i viaggi spaziali.

No Man’s Sky è disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Sean Murray di recente aveva fatto parlare di sé anche per il caso Cyberpunk 2077, scherzando sul fatto che alcuni avessero paragonato il difficile lancio alla situazione vissuta proprio dal suo No Man’s Sky. Cinque anni dopo, tuttavia, Hello Games può dire di aver continuato a prendersi cura degli aspetti più spinosi della sua produzione, e i fan si domandano che cos’altro ci sia in cantiere per il futuro.

