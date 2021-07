Nintendo Wii, documento riservato svela (quasi) 150 nomi alternativi

Nintendo Wii ha riscosso un indiscutibile successo, e ha avuto il compito di portare avanti quanto di buono Nintendo aveva fatto con GameCube, ricco di un parco titoli di primo livello.

Seguita dalla sfortunata Wii U e dalla travolgente popolarità di Nintendo Switch, la console di Nunchuk e Wii Remote ha avuto un esito del tutto positivo, ripagando allo stesso tempo il parziale azzardo delle scelte dell’azienda giapponese.

A congratularsi con il suo predecessore in tempi recenti ci ha pensato Microsoft, che ha anche voluto citare tre (imperdibili) giochi in particolare.

L’insuccesso di Wii U è stato una spina nel fianco per Nintendo, e la causa è da ricercarsi in un mix di sviste di marketing e mancata risposta da parte di un pubblico comprensibilmente confuso. Ad oggi, la console ha venduto meno della sola Switch Lite.

Il nome “Wii” ha fatto centro malgrado alcune polemiche avvenute in concomitanza con la sua rivelazione, ma Nintendo ha avuto in mente una lunga serie di soluzioni alternative, adesso emerse in seguito a un leak.

Come spesso avviene, le aziende videoludiche tendono in considerazione un gran numero di nomi prima di lanciare una console sul mercato, ben consapevoli del ruolo di un elemento così distintivo nel futuro del loro prodotto.

Nel caso di Nintendo, quelli tenuti in considerazione per l’occasione sono stati quasi 150, considerando anche il ben noto “Revolution”, nome in codice originale di Wii.

Grazie all’immagine sottostante potrete farvi un’idea di tutte le varianti prese in considerazione dalla Grande N in sede di sviluppo, che in alcuni casi riusciranno anche a strapparvi un sorriso (via NintendoEverything):

Si passa da un curioso “Air Famicom“, nome che tentava di collegare la famosa console a 8-bit con il nuovo approccio senza fili del Wii Remote, a soluzioni quali “Famicom Beyond” e “Famicom Neo”.

Lasciandoci alle spalle il passato dell’azienda giapponese, notiamo nomi come “Neo Nintendo” in cui si nota ancora una volta la volontà di focalizzarsi sulle feature innovative del prodotto, e un improbabile “New Nintendo GameCube“.

In tutto si tratta di 148 varianti, tutte considerate non all’altezza di rappresentare la console lanciata nel novembre 2006.

La popolarità di Wii è ancora attuale, e un fan ha voluto omaggiarla creando WiiBoy, una Nintendo Wii in formato portatile del tutto funzionante.

Attualmente Nintendo si sta preparando al lancio di Switch OLED, e parte della stampa internazionale ha già dato un primo parere.

La nuova versione della console ibrida è stata inoltre presa di mira dai bagarini, facendo riscontrare prezzi davvero stellari in giro per il web.