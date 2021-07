Switch OLED, arrivano i primi pareri della stampa (e sono molto chiari)

Nintendo Switch OLED è stata annunciata martedì scorso e ha generato una serie di opinioni contrastanti da parte della community, da tempo in attesa di una fantomatica Switch Pro.

La nuova versione della console ibrida vanterà uno schermo OLED da 7 pollici, un nuovo stand regolabile, una porta LAN aggiunta nel dock, un ampliamento della memoria interna (portata a 64 GB) e un audio migliorato.

L’ultima nata nella casa di Kyoto è già andata incontro a una triste circostanza che vede coinvolti ancora una volta i bagarini, con conseguenti prezzi schizzati alle stelle.

La stessa Nintendo, tramite il suo marketing manager, ha voluto fugare ogni dubbio sull’effettiva entità dei cambiamenti apportati, praticamente prossimi allo zero per quanto riguarda l’hardware.

I colleghi di Gamespot hanno avuto l’opportunità di mettere le mani sulla nuova Nintendo Switch OLED, e hanno colto l’occasione per dedicarle una video anteprima.

Il filmato è stato riportato su ResetEra, raccogliendo un notevole interesse da parte dei fan, impazienti di provare con mano quella che è a tutti gli effetti la terza versione della console.

Potete vedere la clip nel player sottostante e farvi un’idea delle impressioni del redattore direttamente dalle sue parole:

Una delle prime domande che si è posto il giornalista Alessandro Fillari è se «valga la pena acquistarla o meno. La risposta è solo una: dipende».

«Se è la prima volta che acquistate Nintendo Switch, si tratta di un ottimo punto di partenza, ma se ne possedete già una e vi aspettate che la nuova console trasformi l’esperienza in qualcosa di diverso, rimarrete inevitabilmente delusi», ha proseguito il redattore.

L’analisi si è poi incentrata sullo schermo, caratterizzato da «un’immagine più vivida e luminosa che appare molto chiara e definita anche in movimento. Giocare a The Legend of Zelda Breath of The Wild ne è un ottimo esempio».

L’ultima avventura di Link su Nintendo Switch OLED presenta infatti «un’ottima resa dei contrasti, ben visibili fin dall’iconica introduzione».

In conclusione, Fillari ha spiegato che «i nuovi altoparlanti, nettamente più larghi rispetto a quelli presenti sulla versione originale, garantiscono una resa migliore delle musiche e dei suoni ambientali».

L’analisi di Gamespot non è molto lontana dalle parole di Nintendo. Il vero motivo per acquistare questa nuova versione è essenzialmente uno: lo schermo.

In effetti, si tratta di una console dedicata ancora di più alla fruizione di contenuti in modalità portatile se consideriamo che, una volta inserita nel dock, la resa sarà identica a quella della versione base.

Se siete interessati all’acquisto di Nintendo Switch OLED, vi farà piacere sapere che Nintendo ha già svelato il prezzo italiano (e probabilmente è quello che vi aspettate).

Purtroppo un problema storico sarà presente anche in questa nuova versione: se speravate di risolverlo, rimarrete inevitabilmente delusi.

Il fatto che la nuova console non sia una vera e propria versione Pro ha dato il via a una serie di malumori della community, indirizzati principalmente nei confronti della stampa.