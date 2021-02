Nintendo Wii U, la misura di un insuccesso: ha venduto quasi meno della sola Switch Lite

Le perplessità che hanno sempre circondato Nintendo Wii U sono state parecchie: dalla scelta del nome della console, che confuse i consumatori rimandando un po’ troppo al successo di Wii, passando per un supporto delle terze parti tutt’altro che entusiasmante, sappiamo che la console di vecchia generazione della grande N non ha avuto una vita facile.

Nata nel 2012, la piattaforma è stata ufficialmente rimpiazzata già a marzo 2017 da Nintendo Switch, che sta facendo invece registrare numeri molto positivi: dopo le ultime novità diffuse dalla casa di Kyoto, infatti, abbiamo appreso che si parla di quasi 80 milioni di console vendute. Come andò, invece, Wii U, se volessimo fare un (impietoso) confronto?

Una buona idea ce la dà l’analista Daniel Ahmad, che tra tutti i numeri evidenziati dai report di Nintendo ne ha messo fianco a fianco due: Wii U nel suo intero ciclo vitale ha quasi venduto meno della sola Switch Lite, che ha esordito solo a settembre 2019. La vecchia console, infatti, ha messo insieme 13,56 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio (novembre 2012 dalle nostre parti), prima della dismissione di inizio 2017.

Nintendo Wii U ha debuttato a fine 2012 e ha salutato a inizio 2017

Switch Lite, dal canto suo, è già arrivata a 13,53 milioni di console vendute, a un anno e mezzo circa dal lancio che l’ha vista proporsi come variante economica e solo portatile della standard – ossia, priva della possibilità di scollegare i Joy-Con o di essere collegata a un televisore.

Si tratta di due dati che, se confrontati, rendono bene l’idea di quanto la generazione di Switch stia facendo breccia nel cuore degli appassionati, a differenza della sua illustre e non fortunatissima antenata, che in un certo senso ne anticipava alcune delle concezioni – come il grande controller con display, su cui era possibile (rimanendo a una certa distanza dal corpo della console) giocare indipendentemente dal televisore, oltre che gestire delle specificità dei giochi come su un secondo schermo.

In queste ore, Nintendo ha anche commentato la possibilità dell’arrivo di Nintendo Switch Pro, una chiacchierata versione potenziata della console attuale, che completerebbe la line-up affiancandosi al modello standard e al modello Lite.