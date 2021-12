Nintendo Switch venderà così tanto che, a Natale, farà crashare i server

Le festività di Natale sono un periodo in cui i videogiocatori hanno più tempo per giocare, e contemporaneamente un periodo in cui arrivano nuovi videogiocatori, anche su Nintendo Switch.

La console ibrida di Nintendo si è rivelata, durante ogni periodo di shopping natalizio da quando è uscita, uno dei prodotti più gettonati.

Dal 2017 ad oggi, Nintendo Switch infrange in ogni occasione sempre nuovi record di vendite, ed è diventata un successo senza paragoni per la Casa di Kyoto.

E, nonostante tutti i problemi che questo periodo sta causando, la console si è rivelata essere ufficialmente l’hardware più venduto del 2021.

Arriva il Natale e, come ogni anno, è molto probabile che moltissime Nintendo Switch arriveranno nelle mani di altrettanti giocatori.

Ma anche che ci saranno più acquisti in generale, soprattutto sulle piattaforme digitali, proprio il giorno in cui le console vengono scartate dalle confezioni regalo.

Per questo motivo Nintendo ha voluto lanciare un avvertimento a tutti i potenziali neo-giocatori, che ricevano una console per regalo (fatto da sé stessi o meno).

Attraverso l’account Twitter del supporto clienti giapponese, Nintendo ha avvertito che durante i giorni di Natale i server potrebbero essere inagibili per il troppo traffico. Lo scorso anno, per esempio, l’eShop è rimasto offline per buona parte del 25 dicembre.

Per questo motivo, la Grande N consiglia di creare preventivamente un account da associare poi alla console, così da evitare il traffico di quel giorno.

Contestualmente, per quanto possibile, di scaricare anche più giochi possibili in anticipo ed evitare l’assembramento digitale del giorno di Natale.

Di certo non aiutano, in senso relativo, le tantissime offerte presenti già su eShop in questi giorni, che verranno sicuramente prese d’assalto dai videogiocatori.

Anche chi possiede un abbonamento a Nintendo Switch Online ha di che giocare, perché pochi giorni fa sono arrivati nuovi titoli gratis.

Quali sono i videogiochi più giocati dalla community sulla console ibrida? Potete scoprirlo grazie ad una nuova funzione.