Offerte Nintendo eShop di Natale, sconti esagerati su oltre 1000 titoli!

Il Natale dei videogiocatori è composto da tanto tempo libero per giocare, ma soprattutto dagli sconti, e le Offerte del Nintendo eShop arrivano esattamente al momento giusto!

Durante le prossime festività avrete l’occasione di acquistare tanti videogiochi per Nintendo Switch ad un prezzo ottimo, per recuperare alcuni titoli che avete lasciato indietro.

Una console che sta vendendo sempre tantissimo, continuando ad infrangere ogni record di vendite possibile ad ogni occasione in cui si rilevano i dati.

Grazie anche alle tante offerte, Nintendo Switch è la console più venduta del 2021, pur con dei curiosi dati che la mettono a confronto con Wii U.

E per inaugurare le festività, la casa di Kyoto ha deciso di far partire delle interessanti offerte su Nintendo eShop, la piattaforma di acquisto di giochi in formato digitale.

Oltre 1000 giochi per Nintendo Switch saranno scontati fino al 75%. I saldi sul Nintendo eShop inizieranno da domani, giovedì 16 dicembre alle ore 15:00, e terminano martedì 30 dicembre alle 23:59.

Ovviamente non ci sono solo giochi in esclusiva, ma anche interessanti porting e giochi third party tra i più acclamati tra quelli presenti sulla piattaforma.

Ecco le offerte del Nintendo eShop più interessanti tra quelle che potrete trovare a partire da domani:

Just Dance® 2022 Ubisoft 33% Among Us Innersloth 20% Overcooked! 2 Team17 75% The Outer Worlds Take-Two Interactive 60% FINAL FANTASY VII SQUARE ENIX 50% Sonic Mania SEGA 50% Mario + Rabbids® Kingdom Battle Ubisoft 63% FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster SQUARE ENIX 50% Cuphead StudioMDHR 30% Dragon Ball FighterZ BANDAI NAMCO Entertainment 84% RAYMAN® LEGENDS: DEFINITIVE EDITION Ubisoft 75% Monopoly for Nintendo Switch Ubisoft 75% Trivial Pursuit Live! Ubisoft 60% The Jackbox Party Pack 7 Jackbox Games 35% Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ BANDAI NAMCO Entertainment 80% Resident evil 4 CAPCOM 25% FAST RMX Shin’en Multimedia 50% Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60% BioShock Remastered Take-Two Interactive 60% Little Nightmares II BANDAI NAMCO Entertainment 33% Trials of Mana SQUARE ENIX 50% HOT WHEELS UNLEASHED™ Milestone 30% No More Heroes Marvelous Europe 50% Stick Fight: The Game Landfall Games 50% Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version SQUARE ENIX 35%

Ovviamente queste sono solo una piccola parte delle oltre mille offerte che potete trovare su Nintendo eShop, al quale potete accedere da domani visitando questo indirizzo.

Chissà, di questi mille titoli, quali sono quelli più giocati? Ora è possibile scoprirlo.

Per quanto riguarda le offerte di Natale vi consigliamo di consultare la nostra pagina di GameStop, dove potrete trovare sicuramente qualcosa di interessante.

E non può mancare Amazon nel giro delle offerte natalizie, sempre nella nostra pagina dedicata.