Nintendo Switch Online, 5 nuovi giochi gratis nel Pacchetto Aggiuntivo

Nintendo Switch Online ha fatto molto discutere ultimamente con l’introduzione del Pacchetto Aggiuntivo, soprattutto per il prezzo.

Non è bastato che il pacchetto bonus contenesse l’ultimo DLC di Animal Crossing, perché i giocatori non hanno gradito la cosa.

Il prezzo, per altro, è stato svelato molto tempo dopo l’annuncio del Pacchetto stesso, generando un po’ di confusione negli abbonati.

Nintendo Switch Online ha inserito nella sua libreria anche i giochi di Nintendo 64, ma l’emulazione ha avuto parecchi probemi fino ad oggi.

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online offre anche alcuni videogiochi della libreria di SEGA Mega Drive e, per la gioia dei giocatori old school, l’attesa è finita.

Come riporta IGN US, tramite il canale Twitter ufficiale Nintendo ha reso nota la lista dei videogiochi che verranno aggiunti nel catalogo di Nintendo Switch Online.

Sono ben cinque titoli, vecchie glorie dell’era SEGA, che sono disponibili da ora per tutti gli abbonati.

5 additional #SEGAGenesis games are now available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! Which will you play first? – Altered Beast

– ToeJam & Earl

– Dynamite Headdy

– Sword of Vermilion

– Thunder Force II pic.twitter.com/MhtISzBN0M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2021

I cinque titoli che verranno aggiunti dentro Nintendo Switch Online sono Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion e Thunder Force II.

I suddetti giochi possono essere giocati immediatamente, senza nessun download aggiuntivo, a patto che abbiate ovviamente un abbonamento attivo.

La lista dei giochi per SEGA Mega Drive presenti nell’abbonamento ora contiene: Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star 4: The End of the Millennium, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, e Strider.

Di recente sono arrivati anche dei giochi legati ad Xbox, il grande ritorno di una coppia di personaggi amatissimi apparsi per la prima volta su Nintendo 64.

Nonostante i problemi legati all’annuncio del Pacchetto Aggiuntivo, Nintendo Switch sta vivendo un’annata ottima: è la console più venduta del 2021, ufficialmente.