Nintendo Switch è la console più venduta del 2021, ma “perde” con Wii U

Che Nintendo Switch sia ormai la console dei record di Nintendo è ovvio, e verso la fine del 2021 è il momento di tirare le somme.

La console ibrida sta vendendo molto con costanza, complice anche il modello Oled che ha dato una spinta ulteriore alle vendite.

La versione che, più di tutte, sta andando a ruba, e riuscire a trovarne una si sta rivelando sempre più difficile soprattutto sotto Natale.

Ma, nonostante Nintendo Switch stia infrangendo ogni record, i nuovi dati di NPD rivelano un dato curioso da confrontare con Wii U.

I dati di NPD decretano un successo senza pari per la console ibrida: a novembre è stata la console più venduta negli Stati Uniti. Switch ha piazzato 1.13 milioni di console in un solo mese.

E non solo, perché a questo punto Switch è ufficialmente la console più venduta del 2021, battendo di varie lunghezze PS5 ed Xbox Series X.

Come è possibile, quindi, che ci sia un confronto impietoso con Wii U? Perché a novembre del 2014 la sfortunata console Nintendo vendette più di Switch nell’ultimo mese.

L’analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha stimato che le vendite di Wii U nel novembre del 2014 furono maggiori di quelle dell’attuale generazione Nintendo.

If you want to know how bad the supply situation is:

– The Switch sold less than November last year

– PS5 + Xbox barely = what Switch sold in total

– The PS4, XB1 and Wii U (yes Wii U) sold more in Nov 2014 than Switch + PS5 + Xbox Series in Nov 2021. https://t.co/pX6rpKb8Nk

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 13, 2021