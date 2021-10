Nintendo Switch Online, il prezzo del Pacchetto Aggiuntivo vi sorprenderà

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, finalmente è stato reso ufficiale il prezzo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il nuovo livello di abbonamento con elementi aggiuntivi.

Con questo abbonamento è possibile ovviamente giocare in multiplayer online su Nintendo Switch, oltre a poter accedere ad una libreria di giochi esclusiva.

Tra cui, proprio di recente, anche le librerie di due storiche console del passato che entrano all’interno della selezione di Nintendo Switch Online.

Il prezzo dell’abbonamento premium è stato svelato durante l’ultimo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, che potete recuperare per intero qui.

Cosa c’entra con Animal Crossing, dite? Beh, molto, visto che uno dei più grandi vantaggi del nuovo abbonamento è poter ricevere, incluso nel prezzo, il nuovo DLC di New Horizons.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, diffusa proprio durante il Direct di oggi, Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo costa €39.99 per l’iscrizione annuale individuale, e €69.99 per l’iscrizione familiare annuale.

Rispetto all’abbonamento base si tratta esattamente del doppio, ma all’interno è possibile ottenere Happy Home Paradise, primo DLC a pagamento di Animal Crossing: New Horizons.

Un contenuto che, ovviamente, può sempre essere acquistato separatamente a €24.99, sempre per Switch.

Il tutto si aggiunge alle già annunciate liste di giochi per SEGA Mega Drive e Nintendo 64, andando a completare un pacchetto di cui ora sappiamo tutti i dettagli.

Sicuramente un modello di vendita particolare per questo abbonamento, che viene impreziosito da un DLC di Animal Crossing dai contenuti davvero esorbitanti.

Nintendo Switch Online diventa quindi molto più goloso per i giocatori di AC, che fino ad ora hanno sempre avuto il desiderio di qualcosa di nuovo con cui divertirsi.

Che, almeno per il momento, hanno potuto solo mettere gli occhi sulle scarpe ufficiali di Animal Crossing, per placare la loro fame di novità.

Il servizio in abbonamento per gli utenti della console ibrida di Nintendo è attivo già da un po’, per sapere di più vi rimandiamo alla nostra guida.