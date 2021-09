Nintendo Switch, l’ultimo aggiornamento migliora una feature “social”

Nella giornata di ieri è stato rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, che ha portato il firmware della console alla versione 13.0.0.

L’ultimo update per Nintendo Switch è stato accolto positivamente dalla community per via di una feature molto utile: la possibilità di associare le cuffie Bluetooth alla console ibrida.

Abbiamo avuto modo di descrivervi dettagliatamente questa procedura nella nostra guida dedicata, che abbiamo realizzato per aiutarvi a collegare le vostre cuffie.

Non si è però trattata dell’unica novità introdotta dall’ultimo aggiornamento: sono state infatti apportate diverse migliorie, tra le quali c’è un cambiamento «social» molto richiesto.

Come riportato da GameXplain (via Nintendo Life), dopo aver aggiornato la console sarà infatti possibile riuscire a condividere i vostri screenshot utilizzando un maggior numero di caratteri su Twitter.

Su Nintendo Switch era infatti inizialmente possibile associare all’immagine un messaggio con soli 140 caratteri: il limite del social network è però stato aumentato da diverso tempo a 280.

Per questo motivo, l’aggiornamento 13.0.0 permetterà adesso di scrivere un post su Twitter con il massimo numero di caratteri consentiti, ovvero 280 in totale, adattandosi finalmente ai nuovi standard.

Prima dell’aggiornamento, i fan erano dunque costretti a scrivere messaggi più corti o, più semplicemente, a importare gli screenshot sul proprio dispositivo e caricarli manualmente sul social network: adesso gli utenti non saranno più costretti a dover impiegare più tempo del necessario.

Si tratta dunque di un piccolo miglioramento nascosto che la casa di Kyoto ha introdotto silenziosamente nell’ultimo aggiornamento firmware.

Al momento non sembrano essere emersi ulteriori miglioramenti particolari rispetto a quelli che sono stati riportati nelle scorse ore, ma naturalmente vi terremo aggiornati in caso dovessero emergere novità.

Vi ricordiamo che Nintendo Switch ha subito il primo taglio di prezzo ufficiale dal lancio: da adesso per i giocatori italiani ed europei costerà di meno.

Chi sperava che l’aggiornamento avrebbe introdotto una nuova interfaccia sarà certamente rimasto deluso: in attesa che ne arrivi una ufficiale, un utente ha deciso di crearsene una personalizzata e più moderna.

Nel futuro di Switch potrebbe esserci anche l’ingresso dei giochi per Game Boy sul catalogo Online: nelle ultime settimane sono arrivate diverse conferme.