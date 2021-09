Come risolvere i problemi di Nintendo Switch con le cuffie Bluetooth

Nintendo ha finalmente integrato nella sua Nintendo Switch la possibilità di utilizzare degli auricolari, delle cuffie e delle sound bar Bluetooth senza la necessità di ricorrere a dei dongle esterni.

Abbiamo già visto nella nostra guida la procedura da eseguire per il collegamento di questi dispositivi audio Bluetooth alla propria console Nintendo Switch.

Tuttavia, come segnala anche il sito The Verge, alcuni utenti stanno notando dei rallentamenti nel sistema di Switch una volta eseguito il pairing con un dispositivo Bluetooth.

In caso li steste riscontrando anche voi, vediamo come fare a risolverli.

Prima dell'ultimo aggiornamento era necessario usare un dongle esterno per le cuffie Bluetooth su Switch

I possibili problemi con cuffie Bluetooth e Switch

Come evidenziato da The Verge, in alcuni casi Nintendo Switch diventa lenta a uscire dallo stand-by se accoppiata a degli auricolari Bluetooth. Questo significa che, premendo il tasto di uscita dallo stand-by, la risposta non sarebbe più immediata, ma potrebbe richiedere tra i 10 e i 30 secondi.

Normalmente, invece, quando premete il tasto di ripresa dallo stand-by Switch è operativa in pochi secondi e vi chiede di premere tre volte lo stesso tasto per sbloccarsi.

Se state riscontrando questo stesso problema da quando avete accoppiato le vostre cuffie Bluetooth alla vostra console Switch, vediamo come fare per risolverlo.

Come risolvere i problemi di rallentamento di Switch con cuffie Bluetooth

Questa la procedura che The Verge raccomanda di eseguire:

La procedura deve essere eseguita con il dispositivo audio Bluetooth già associato a Nintendo Switch. Fate uscire Switch dallo stand-by. Dalla dashboard, andate in Impostazioni di Sistema > Audio Bluetooth. Qua, interrompete il pairing disconnettendo il dispositivo e qualsiasi altro abbiate memorizzato. Fate in modo che la lista dei dispositivi audio Bluetooth memorizzati torni a essere vuota. Tenete premuto il tasto di accensione per qualche secondo. Quando vi presenta le diverse opzioni di spegnimento o riavvio, spegnete la console. Aspettate qualche secondo e riaccendete Switch. Provate ad associare nuovamente il vostro dispositivo Bluetooth (Impostazioni di Sistema > Audio Bluetooth). Mandate la console in stand-by premendo il tasto di spegnimento. Premetelo di nuovo per vedere se ora la ri-accensione è rapida come dovrebbe essere. Fine!