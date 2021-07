Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 12.1.0: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile a sorpresa un nuovo update per il firmware di Nintendo Switch, che aggiorna il software di sistema alla versione 12.1.0.

Questo aggiornamento per Nintendo Switch include anche un upgrade per i joy-con, permettendovi dunque di apportare miglioramenti anche ai controller della console ibrida.

L’ultimo update di sistema rilasciato aveva portato la console alla versione 12.0.3, apportando miglioramenti alla stabilità della piattaforma.

L’aggiornamento però aveva presentato qualche problema, facendo decidere a Nintendo di rimuoverlo temporaneamente prima di riportarlo online.

Come riportato da Nintendo Life, questa volta l’aggiornamento presenta novità più consistenti rispetto alle ultime versioni, nonostante rappresenti comunque una patch minore.

La versione 12.1.0 permette infatti di ottimizzare in maniera migliore lo spazio d’archiviazione della console, nel caso sia necessario scaricare aggiornamenti dei giochi.

Se non avrete infatti abbastanza spazio libero a disposizione, con questa patch potrete scegliere di cancellare i vecchi dati del gioco prima di procedere al download di quelli nuovi, rendendo dunque più facile il processo per tutti quei giocatori dispongano di una memoria quasi interamente piena.

Naturalmente questo impedirà di utilizzare il titolo per Nintendo Switch in questione, fino a quando l’aggiornamento non sarà stato completato del tutto.

Inoltre, come accennato in apertura, potrete aggiornare anche il software dei joy-con, anche se in questo caso non è del tutto chiaro quali siano i miglioramenti apportati.

Come segnalato dal dataminer OatmealDome, con questa patch Nintendo ha infatti introdotto una nuova chiave principale di crittografia, rendendo dunque al momento molto difficile riuscire a scoprire con certezza se ci siano altre feature nascoste all’interno dell’update.

It does appear Nintendo has introduced a new encryption master key (homebrewers: key 0B) in this update.

Unfortunately, this might be blocking @ylws8bot from reading the update data since it doesn’t know the new encryption key, so more detailed analysis will have to wait.

— OatmealDome (@OatmealDome) July 6, 2021