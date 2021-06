Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 12.0.3: ecco cosa cambia

Questa notte, a sorpresa, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, che ha portato il firmware della console alla versione 12.0.3.

Si tratta del secondo aggiornamento uscito per Switch in meno di un mese, arrivato una settimana prima che la Grande N presenzi all’E3 2021 con un nuovo Nintendo Direct.

Vi ricordiamo infatti che la presentazione di Nintendo è attesa per il 15 giugno alle ore 18.00, giornata in cui vedremo i nuovi annunci dedicati a Switch.

La precedente versione 12.0.2 è uscita il 12 maggio ma non ha apportato cambiamenti significativi alla console: sembra che anche per questo update la situazione sia rimasta praticamente identica.

L'aggiornamento 12.0.3 per Nintendo Switch è già disponibile.

Come riportato da Nintendo Life, anche questo mese la patch presenta delle note d’aggiornamento identiche alla precedente versione, riguardanti semplicemente la stabilità della console.

La pagina ufficiale del supporto Nintendo specifica infatti, riguardo alla versione 12.0.3 che sono stati apportati «miglioramenti generici per la stabilità del sistema», la stessa identica frase che abbiamo visto su tutti gli ultimi update.

Il dataminer OatmealDome ha provato ad indagare più a fondo su questo aggiornamento per Nintendo Switch, scoprendo che effettivamente questa volta non ci sia molto di rilevante da riportare: solo miglioramenti per la lista delle parolacce, il kernel, l’SSL ed i servizi chiave.

Dovrebbe dunque trattarsi di un semplice aggiornamento che mira a sistemare ulteriori bug emersi internamente, ma che non dovrebbero cambiare in alcun modo l’esperienza finale degli utenti.

Naturalmente vi terremo aggiornati nel caso dovessero emergere ulteriori novità nascoste da questo update, dato che resta comunque valida l’ipotesi che la patch sia stata rilasciata in previsione del possibile annuncio di Nintendo Switch Pro.

Sembra infatti ormai questione di tempo prima che il nuovo modello della console ibrida della Grande N venga annunciato pubblicamente: un rivenditore online si sarebbe fatto scappare anche il prezzo.

Un nuovo rumor avrebbe inoltre svelato quale sarebbe la reale risoluzione ottimizzata di Switch Pro, che potrebbe deludere le aspettative degli utenti.

Nel frattempo, vi suggeriamo di approfittare delle offerte di giugno sul Nintendo eShop per risparmiare su molti giochi disponibili in catalogo.