Nintendo Switch si aggiorna alla versione 12.0.3 (ma c’è un problema)

L’aggiornamento alla versione 12.0.3 di Nintendo Switch è apparso online durante la giornata di oggi, ma a quanto pare è stato bloccato e di conseguenza ritirato da Nintendo pochi minuti dopo.

La Grande N ha infatti ritirato l’aggiornamento sia per Switch classica che per Switch Lite, interrompendone la distribuzione per un qualche motivo non meglio precisato.

Come sottolinea Nintendo Life (via Games Radar), questa sembra essere la prima volta che la società ha stoppato un aggiornamento dopo averlo reso pubblico.

L’aggiornamento in sé non era nulla di trascendentale, avendo solo introdotto miglioramenti alla stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente, come indicato sul sito ufficiale.

Dopo il suo ritiro, sui social media hanno iniziato a palesarsi varie teorie sul perché di questo blocco. Un utente afferma infatti che l’aggiornamento alla versione 12.0.3 di Switch impediva di scaricare giochi e update.

Al momento, non è chiaro se l’aggiornamento verrà ridistribuito o ripristinato nella pagina degli aggiornamenti di sistema e della cronologia delle modifiche.

Al momento, sembra che la versione 12.0.2 sia l’ultima effettivamente disponibile e funzionante, fino a quando Nintendo non pubblicherà il nuovo firmware.

