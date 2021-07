Nintendo, IP storica ritorna su Switch? Noto insider lo “conferma”

Nonostante i tanti arrivi su Nintendo Switch, i fan della grande N stanno attendendo da tempo notizie sul ritorno di alcune importanti IP, messe recentemente in disparte negli ultimi anni.

L’insider Zippo, che aveva già anticipato correttamente Paper Mario The Origami King, Metroid Dread ed un nuovo capitolo di Mario Party, aveva anche discusso sul possibile ritorno di Donkey Kong, lo storico franchise per il quale sarebbe previsto un rientro in grande stile: recentemente è tornato a parlarne, confermando che per questa serie ci sarebbero grandi piani.

Ricordiamo infatti che aveva svelato l’esistenza di un nuovo Paper Mario poco prima che Nintendo facesse il suo annuncio a sorpresa, svelando anche come la casa di Kyoto stesse preparando un nuovo Metroid in 2D.

Effettivamente anche quell’anticipazione si rivelò essere esatta: prima che Nintendo alzasse il sipario su Metroid Dread, l’insider aveva anche altri progetti a cui la compagnia starebbe lavorando, tra i quali ci sarebbe anche un nuovo Donkey Kong.

Secondo quanto riportato da Video Games Chronicle, Zippo ha confermato nuovamente che le operazioni che Nintendo starebbe programmando per Donkey Kong farebbero parte di una spinta per rendere il franchise nuovamente uno dei più importanti degli ultimi anni.

Il titolo videoludico sarebbe dunque solamente una piccola parte di un grande progetto che Nintendo avrebbe in mente per lo storico rivale di Super Mario:

«Ho sentito da diverse persone che Donkey Kong è il prossimo franchise in fila per seguire Mario nella spinta di Nintendo per la trasformazione di franchise videoludici in colossi multimediali. Donkey e co. non stanno ricevendo solo un nuovo gioco, ma arriverà anche un’animazione […], una grande espansione a tema nel parco divertimenti, merchandise e così via».

A proposito dell’animazione, Zippo ci ha tenuto a sottolineare come non sia sicurissimo della natura di questo progetto: non sa dunque se si tratterà di un film, una serie animata o un altro progetto animato non specificato legato allo storico protagonista.

Ha inoltre aggiunto una rassicurazione per i fan del personaggio: secondo l’insider, Nintendo vorrebbe tornare a puntare seriamente su questo brand:

«Questo gioco non sarà l’unico, DK è tornato ad essere preso sul serio dalla grande N, e questa dovrebbe essere una grande notizia per i suoi fan».

Nonostante questo insider abbia già dimostrato di essere affidabile, ricordiamo ai nostri lettori che al momento si tratta unicamente di un rumor: qualora arrivassero conferme da Nintendo, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

In attesa dell’eventuale grande ritorno di Donkey Kong, ricordiamo che il 2021 di Nintendo Switch sarà ricco di grandi giochi: un’infografica pubblicata dalla grande N ha aiutato a riassumerli.

Nonostante le anticipazioni degli insider, alla fine Switch Pro non è stata svelata all’E3 2021: il presidente di Nintendo ha spiegato come mai sia stata presa questa decisione.

A proposito di console, sapevate che una storica ed amata piattaforma di Nintendo ha compiuto da poco 20 anni?