Nintendo Switch, arriva il remake di una vecchia gloria? “È quasi pronto”

Nintendo Switch potrebbe stare per ricevere il remake di una vecchia gloria, a detta di un insider noto ai fan della Grande N.

Non si tratterebbe certo del primo recupero per la console di Nintendo, ma stavolta non parleremmo di un port o remaster quanto di un vero e proprio rifacimento.

Un’operazione non nuova per il platform owner, se pensiamo che il gioco di prossima uscita per Switch altri non è che The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Proprio in queste ore si sta chiacchierando di un altro ritorno che sarebbe ormai prossimo e in grande stile, quello di Donkey Kong.

A parlarne è stato l’insider Zippo, dalle pagine del proprio blog, affermando di essere sicuro che un capitolo storico di Fire Emblem starebbe per essere ripreso.

«Non so attualmente quale sia il Fire Emblem che stanno rifacendo», ha spiegato a proposito del remake per Nintendo Switch.

«I fan sembrano divisi» tra Genealogy of the Holy War (Seisen no Keifu, per SNES, 1996) e The Binding Blade (GBA, 2002).

Per entrambi si tratterebbe di una prima volta in Occidente, poiché nel loro formato originale non sono mai usciti dal Giappone.

«Mi è stato detto che questo è un gioco che è quasi completo, quindi vedo Nintendo attendere fino a quando non sono contenti e pronti a farlo uscire», ha aggiunto Zippo.

Non è la prima volta in cui sentiamo di un gioco Nintendo pronto da tempo e lasciato “raffreddare” per un lungo periodo, come nel caso della Metroid Prime Trilogy.

Se questo titolo sarà atteso dalla stessa sorte non ci è dato saperlo, ma chiaramente gli appassionati tengono le dita incrociate.

Visto il successo di Fire Emblem Three Houses, ad ogni modo, i fan possono dormire sonni tranquilli: la serie continuerà.

D’altra parte, il produttore di Kyoto ha mostrato di tenere in modo particolare alla proprietà intellettuale, ripubblicandone persino il primo capitolo (debutto fuori dal Giappone) in occasione dell’anniversario.

Considerando che la pubblicazione è stata praticamente liscia, senza ritocchi di sorta, la nostra recensione l’ha però definito un classico non per tutti e non senza tempo.