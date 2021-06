Nintendo Switch, quali giochi escono nel 2021 (e oltre)? L’infografica

Nintendo ha pubblicato una nuova infografica in cui riassume i giochi in uscita nel 2021 e oltre, aggiornata dopo l’E3 2021.

Naturalmente, al centro della scena abbiamo Nintendo Switch, che includerà una lineup di tutto rispetto tra multipiattaforma ed esclusive.

Nei primi figurano figurano indubbiamente novità come Life is Strange True Colors, Sonic Colors e Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Tutti e tre sono stati presentati proprio all’E3 e si riteneva non sarebbero arrivati su Nintendo Switch, o perlomeno non al lancio.

Questi sono solo alcuni dei giochi per #NintendoSwitch in arrivo nel 2021 e oltre! Tu a quali giocherai? pic.twitter.com/d0WRmzStTa — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 22, 2021

In tema di esclusive, la lista è altrettanto imponente: abbiamo i due remake di Pokémon in arrivo nel corso dell’inverno, e Shin Megami Tensei V, tra gli altri.

Guardando più avanti, nel 2022, ci sono quattro big già presentati:

Splatoon 3

Leggende Pokémon Arceus

Project Triangle Strategy

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Chissà che per quella finestra di lancio tali titoli non siano destinati a girare su una più performante Switch Pro, come sembra suggerire Nintendo.