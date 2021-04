Nintendo Switch, disponibile aggiornamento 12.0.1: ecco cosa cambia

Nintendo ha appena reso disponibile l’aggiornamento 12.0.1 per Switch, un hotfix che segue l’ultimo update rilasciato appena qualche settimana fa.

Ricordiamo che l’aggiornamento 12.0.0 ufficialmente serviva unicamente a risolvere un bug relativo al backup online dei salvataggi, ma che data la numerazione decisamente particolare era probabile nascondesse qualche segreto.

Ed effettivamente, così è stato: indagando più a fondo si è scoperto che all’interno di questo update fosse presente un’opzione per aggiornare la dock, che lascerebbe intuire l’arrivo di un nuovo modello di Switch.

Non solo, ma venne anche svelato che potrebbero addirittura avere aggiunto misteriosamente una feature molto richiesta dagli utenti: la compatibilità con le cuffie bluetooth, che al momento resta però inattiva.

L’aggiornamento 12.0.1 ufficialmente serve unicamente a «migliorare la stabilità», una scritta che ormai siamo abituati a vedere durante gli aggiornamenti della console.

L'aggiornamento 12.0.1 per Nintendo Switch è già disponibile.

Tuttavia, come riportato da Nintendo Life, anche in questa occasione i dataminer hanno deciso di investigare approfonditamente l’update, scoprendo in particolare cosa sarebbe stato aggiustato.

L’affidabile dataminer OatmealDome su Twitter ha infatti svelato che sarebbero stati aggiornati in particolare i seguenti componenti del sistema operativo: il Bluetooth, i Socket BSD e la lista delle parolacce.

[Nintendo Switch System Update] 12.0.1 is out. Patch notes state “stability”, and that’s it. Meanwhile, these OS components were updated: – Bluetooth

– BSD Sockets (creates connections over the Internet)

– Swear words list Probably bug fixes / internal stuff, but we’ll see. https://t.co/FEHDYNiWOs — OatmealDome (@OatmealDome) April 20, 2021

Nintendo Switch infatti impedisce agli utenti di utilizzare all’interno del proprio nickname e simili le parole offensive, che vengono costantemente aggiornate per assicurare un’esperienza adeguata a tutti gli utenti appartenenti ad ogni fascia d’età.

Il dataminer sottolinea che questo aggiornamento, dunque, ha probabilmente incluso unicamente bug fix e piccole modifiche interne, ma che «vedremo» se emergerà qualcos’altro.

Considerato il poco distacco tra le due patch, sembra effettivamente molto probabile che in questa occasione si sia trattato di una più «innocente» manutenzione, piuttosto che di un grande aggiornamento che miri ad aggiungere feature nascoste.

In ogni caso, vi terremo costantemente aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità.

Siamo invece ancora in attesa di un annuncio ufficiale riguardante la misteriosa Nintendo Switch Pro, di cui sappiamo che dovrebbe girare in 4K e supportare il DLSS, in grado di migliorare anche giochi già usciti per l’attuale modello di console.

Nel frattempo, c’è chi una Switch in 4K l’ha realizzata davvero, ma allo stesso tempo è lunga circa due metri e pesa trenta chili.