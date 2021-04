Ecco Nintendo Switch in 4K funzionante (ma è lunga quasi due metri e pesa trenta chili)

Da quando continuano a susseguirsi delle indiscrezioni che parlano di una possibile Nintendo Switch Pro, il tormentone che vorrebbe l’ibrida della casa di Kyoto pronta a passare al 4K è sempre più forte. Così, l’ingegnere Michael Pick (che però afferma di esserlo per puro “caso”) ha deciso di darsi da fare e, in un video, ha immortalato i lavori su una sua creazione davvero ragguardevole: una Nintendo Switch gigante che pesa quasi 30 kg.

L’autore ha realizzato la console, che misura 70 x 30 pollici (1,77 x 0,76 m) e ha dimensioni del 650% più grandi della console normale con un intento stupendo in mente: donarla al Saint Jude’s Children’s Hospital nel Tennessee. La sua buona azione è compiuta e su Reddit, come segnalano i colleghi di VGC, Pick ha raccontato che la gioia dei bambini è stata senza dubbio «la parte migliore» di tutto questo.

Il lato curioso è che non solo questa Switch gigante monopolizza facilmente l’attenzione di chiunque, ma che funziona. I pulsanti sui suoi Joy-Con titanici, realizzati in legno, sono utilizzabili, ma potete anche decidere – in caso non aveste mani abbastanza grandi, sapete, da poter gestire un controller con tasti che distano quasi due metri – di giocare collegandone di esterni, ammettendo i vostri limiti da umili esseri umani.

«Amo Nintendo Switch» ha raccontato l’autore, «è piccola, portatile, ma è molto facile da perdere, e per me questo aspetto era problematico. Per risolvere l’inconveniente, ho deciso di creare qualcosa di un pochino più grande, e quindi di leggermente più difficile da smarrire».

Una Nintendo Switch difficile da smarrire, decisamente

Al di là delle battute, l’azione compiuta da Pick ha fatto felici i bambini dell’ospedale pediatrico di Saint Jude, quindi non possiamo che augurarci che altri ingegnosi videogiocatori seguano le indicazioni nel suo video per dare i natali ad altre Switch giganti che facciano lo stesso percorso!

La meno corposa Nintendo Switch ha debuttato sul mercato a marzo 2017 e, alla fine del 2020, ha superato la base installata di 80 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La casa di Kyoto, oltre al modello standard ibrido, ha lanciato anche una economica variante Lite che funziona solo come portatile. Secondo i rumor la line-up sarebbe completata, in futuro, da un potenziato modello Pro, ma su questo Nintendo fino a oggi non ha mai fornito commenti né conferme ufficiali, limitandosi a far sapere di non avere novità all’orizzonte da riferire alla stampa e al pubblico.