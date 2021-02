Nintendo sta “lavorando senza sosta” alla sua prossima console

La Grande N è l’assoluta protagonista della settimana, dopo un Nintendo Direct che ha rimpolpato la lineup di Switch per la prima metà del 2021.

La compagnia giapponese ha inaugurato nel migliore dei modi l’anno del 35esimo compleanno di Zelda, anticipando informazioni in arrivo a breve per il seguito di Breath of the Wild e annunciando un primo remaster in uscita quest’estate.

Come se non bastasse, però, arriva una dichiarazione piuttosto esplicita riguardo alla prossima console della compagnia di Kyoto, che dovrebbe aggiungersi alla famiglia o prendere il posto di Switch in un lasso di tempo che non pare troppo lontano.

«In modo da creare un solo hardware, dobbiamo fare tanta preparazione alcuni anni in anticipo», ha spiegato il presidente Shuntaro Furukawa.

«Quindi stiamo lavorando senza sosta. Alla fine, il fattore decisivo riguardo a se commercializzare o meno un prodotto è se può creare una nuova esperienza».

Furukawa ha però anche osservato, come riporta GamesRadar+, che «dal momento che un hardware può essere usato per giocare sia titoli fissi che portatili, possiamo offrire un’ampia varietà di software per questo scopo. Il ciclo vitale può ancora essere esteso».

Ciò sembrerebbe suggerire un ampliamento della famiglia di Switch anziché una sostituzione a stretto giro della console esistente, e del resto questo cade in linea con i rumor che vogliono il platform owner impegnato su un modello Pro con risoluzione 4K.

Per il momento, Nintendo ha sottolineato di non sentire l’esigenza di lanciare la vociferatissima nuova console, viste le vendite sempre più imponenti di quella attuale.

Tuttavia, lo stesso Furukawa ha recentemente lasciato uno spiraglio aperto per un reveal quest’anno, per cui l’annuncio potrebbe comunque essere non molto distante.