Nintendo Direct – Tutti gli annunci in tempo reale

Finalmente, dopo un tempo praticamente interminabile, è tutto pronto: alle ore 23.00 avrà il via il nuovo Nintendo Direct dedicato alle prossime uscite su Nintendo Switch (e a novità per alcuni giochi già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate).

Nintendo Direct inizierà alle 23

Aggiornate la pagina del browser quindi, per vedere comparire man mano tutti gli annunci che arriveranno nei circa cinquanta minuti dell'evento di casa Nintendo, dalle 23.00 in poi.

Tutti gli annunci di Nintendo Direct

Ore 23.42 Eiji Aonuma è intervenuto per mostrare The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, in arrivo su Nintendo Switch nella sua versione in alta definizione. Uscito originariamente nel 2011, il gioco rivista i suoi comandi, affidati a WiiMote e Nunchuk, sfruttando i Joy-Con della nuova console: quello destro è assegnato alla spada, quello sinistro al movimento e all’uso dello scudo. Con entrambi potrete, ad esempio, utilizzare il vostro arco. Se preferite, però, potrete anche usare solo i pulsanti, così da godervi il gioco anche con i Joy-Con collegati o con Nintendo Switch Lite.

Ore 23.40 viene ricordata l’uscita di Bravely Default 2 il 26 febbraio, quella di Ghost n’ Goblins: Resurrection per il 25 febbraio.

Ore 23.39 Hyrule Warriors: L’era della calamità accoglie nuovi importanti contenuti: per questo è stato presentato un pass di espansione da 19,99€.

Ore 23.38 arriva la Ninja Gaiden: Master Collection! L’uscita è attesa per il 10 giugno 2021.

Ore 23.37 l’eccellente Hades arriva su Switch in formato fisico, completo di alcuni extra come la colonna sonora in digitale di Darren Korb e un volume di 32 pagine di compendio illustrato del mondo di gioco. L’uscita è fissata per il 19 marzo.

Ore 23.36 dagli autori di Zero Escape arriva World’s End Club, un action side-scroller con una forte componente narrativa e una forte vena apocalittica. L’uscita è attesa per il 28 maggio.

Ore 23.35 EA Originals ha presentato il suo nuovo fuori di testa videogioco competitivo, Knockout City, in arrivo a maggio 2021.

Ore 23.33 Star Wars Hunter arriverà su Nintendo Switch nel 2021.

Ore 23.33 con un video, Square Enix ha presentato Project Triangle Strategy, dove dovrete “trovare la vostra idea di giustizia”. Il gioco, forte di uno stile 2.5D, è un RPG tattico dalla forte componente fantapolitica-fantasy. Nei combattimenti a fare la differenza, nello stile di Fire Emblem, saranno i terreni, la disposizione nello scenario e le caratteristiche dei diversi personaggi, che vi permetteranno anche di mettere a segno attacchi in sequenza facendo squadra con il vostro party di alleati. Il gioco sarà anche caratterizzato dalla possibilità di prendere decisioni cruciali dividendovi tra vantaggio, morale e libertà di scelta, trovando la via alla storia e anche agli alleati che, in base a come agirete, saranno disposti a unirsi alla vostra schiera. A questo si legherà un forte sistema di ottenimento dei voti a vostro favore da parte degli alleati: ricordatevi, quindi, di sviluppare i rapporti di fiducia, sapendo che potrebbero cambiare le sorti del vostro regno. Il titolo per ora è in lavorazione, ma da oggi potete scaricare una demo su NIntendo eShop, in attesa della release nel 2022.

Ore 23.27 in Animal Crossing: New Horizons arrivano i nuovi oggetti dedicati a Super Mario, tra tubi, 1up e costumi a tema. L’upgrade gratuito è atteso per il 25 febbraio.

Ore 23.26 Miitopia è in arrivo su Switch: con i vostri Mii potrete sbizzarrirvi a salvare il mondo, rigorosamente personalizzando il vostro alter ego e chi vi aiuterà nel vostro viaggio. Qui, infatti, le relazioni sono importanti e se non passerete abbastanza tempo a stringere legami forti con i vostri alleati, le cose nei combattimenti potrebbero non andare nel migliore dei modi. L’uscita è attesa per il 21 maggio.

Ore 23.25 è tempo di un ritorno in pista per Plants vs Zombie: Battle for Neighborville: Complete Edition, che dal 19 marzo sarà su Nintendo Switch in tutta la sua folle azione.

Ore 23.24 vediamo in azione DC Super Hero Girls: Teen Power, che arriverà il 4 giugno su Switch.

Ore 23.21 un video ci mostra le meccaniche di gameplay basate sulle carte di Neon White, in arrivo nell’inverno 2021.

Ore 23.20 c’è spazio anche per No More Heroes 3, che arriverà ufficialmente il 27 agosto.

Ore 23.18 ci vengono sottolineate alcune uscite, come Tales from the Borderlands il 24 marzo e Capcom Arcade Stadium da oggi. Dal 16 marzo potrete giocare Stubbs, rigorosamente nei panni di uno zombie.

Ore 23.15 arriva Mario Golf Super Rush, nuovo titolo dedicato al golf dove dovrete studiare vento e terreno, vestendo i panni dei personaggi più celebri del Regno dei Funghi, sulla vostra Nintendo Switch. Il gioco avrà anche una modalità Storia dove vestirete i panni di un Mii, guadagnerete punti esperienza e dovrete salire di livello per sviluppare le caratteristiche del vostro alter ego. L’uscita è attesa per il 25 giugno prossimo. I pre-ordini sono al via a fine Direct.

Ore 23.13 Capcom ha presentato un nuovo video per le creature del suo Monster Hunter Rise, in arrivo il prossimo mese di marzo e per il quale è già disponibile una demo.

Ore 23.11 Legend of Mana con grafica rivisitata in HD è in arrivo su Switch. L’uscita è attesa per il 24 giugno 2021.

Ore 23.10 Samurai Warriors 5 arriva su Nintendo Switch nell’estate 2021.

Ore 23.08 Famicom Detective Club vi porterà a compiere le vostre indagini in due avventure che richiamano le visual novel. L’uscita del cofanetto è atteso per il 14 maggio, con i pre-ordini al via da fine Direct.

Ore 23.07 Outer Wilds arriverà su Switch nell’estate 2021.

Ore 23.06 il folle Fall Guys è in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell’estate 2021.

Ore 23.05 il Direct si è aperto con l’annuncio che Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2 si uniranno al roster di Super Smash Bros. Ultimate. Il loro esordio è atteso per marzo.

Ore 23.00 inizio del Nintendo Direct.