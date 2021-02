The Legend Of Zelda Skyward Sword HD annunciato ufficialmente!

Per festeggiare il decennale dall’uscita del gioco, Nintendo ha annunciato The Legend Of Zelda Skyward Sword HD, versione ad alta definizione del classico uscito nel 2011 su Wii.

Il gioco sfrutterà i Joy-Con di Switch, anche senza i controlli di movimento. Poco sotto il video che mostra l’avventura di Link in movimento.

Eiji Aonuma ha inoltre confermato che nel corso dell’anno scopriremo novità interessanti su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Skyward Sword fece il suo esordio su Nintendo Wii e viene ricordati dai fan grazie alla sua capacità di sfruttare pienamente i peculiari controller Wii Mote (avvalendosi dei sensori di movimento e del Nunchuck).

Ora, con l’arrivo del gioco anche su Switch, scopriremo come e in che modo tutte le meccaniche saranno riadattate sulla più recente console della Casa Mario.